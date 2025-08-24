快訊

網友敲碗「頭城煙火節」日期出爐 施放1680秒全國之最 開放索票

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
頭城鎮長蔡文益宣布煙火節舉辦日期，訂於10月17日及18日兩天舉行，施放設計分成4大主題，總計煙火秒數1680秒，是全國單日、單場次時間最長的煙火秀。記者戴永華／攝影
頭城鎮長蔡文益宣布煙火節舉辦日期，訂於10月17日及18日兩天舉行，施放設計分成4大主題，總計煙火秒數1680秒，是全國單日、單場次時間最長的煙火秀。記者戴永華／攝影

很多人期待的2025頭城煙火節敲定10月17日及18日兩天在頭城鎮大武路登場，鎮長蔡文益表示，分成4個主題施放，合計施放時最長1680秒，是全國單日、單場施放煙火最長的煙火節，此外還有無人機秀，公所開放民眾登記電子票券或到公所領取實體票券，憑券贈送精美小物。

邁入第三年的頭城煙火節活動，一年比一年盛大精彩，去年選在5月初的母親節前舉辦，由於施放地點在靠近海邊，無光害及煙霧遮蔽，高低煙火交錯的施放效果非常好，吸引數萬名國內外遊客共賞美景，臉書等社群貼文，叫好叫座。

今年更改舉辦日期，公所與得標廠商緊密籌商，一直未對外公布舉辦日期，一群網友貼文敲碗期待，各大飯店更準備推出結合煙火節的促銷專案。

鎮公所決定把2025年煙火節日期訂在10月17日、18日，周五及周六舉行，希望遊客星期五下了班直衝宜蘭欣賞美麗煙火，品嘗美食、夜宿頭城；隔天前往外澳海邊、蘭陽博物館、頭城老街及慶元宮，順手採買伴手禮或海港魚貨帶回家，規劃暢遊有深度文化的開蘭第一城鎮。

鎮長蔡文益表示，今年煙火節以「頭城起飛、天空最美」為主題，每天打造4場不同主題的震撼煙火秀，煙火施放時間第一天總計1200秒，第二天1680秒，煙火與音樂同步交融，同時也將有200台無人機及藝人接力演出，並邀請頭城在地及外縣市知名攤商進駐，滿足視覺、聽覺及味覺的多重享受。

活動現場安排座位，即日起開放民眾入場索票，包括線上索票：透過活動官方公布 QR Code登記領取電子票券（活動當天，請先開啟電子票券，以利快速核銷）；紙本索票：前往頭城鎮公所服務台，索取實體票券，主辦單會優先安排座位給持票民眾，憑票券可兌換涼風扇、螢光棒或手提袋贈品，送完為止。

2025頭城煙火節以「頭城起飛、天空最美」為主題，即日起開放民眾索票入場，憑票券可兌換涼風扇、螢光棒或手提袋贈品，送完為止。圖／鎮公所提供
2025頭城煙火節以「頭城起飛、天空最美」為主題，即日起開放民眾索票入場，憑票券可兌換涼風扇、螢光棒或手提袋贈品，送完為止。圖／鎮公所提供
即日起開放民眾索票入場，主辦單會優先安排座位給持票民眾，憑票券可兌換涼風扇、螢光棒或手提袋贈品，送完為止。記者戴永華／攝影
即日起開放民眾索票入場，主辦單會優先安排座位給持票民眾，憑票券可兌換涼風扇、螢光棒或手提袋贈品，送完為止。記者戴永華／攝影
飯店業者引領期盼的頭城煙火節訂10月17日及18日兩天，在頭城鎮大武路臨海登場，遊客可預先規劃兩天一夜的遊頭城。記者戴永華／攝影
飯店業者引領期盼的頭城煙火節訂10月17日及18日兩天，在頭城鎮大武路臨海登場，遊客可預先規劃兩天一夜的遊頭城。記者戴永華／攝影

