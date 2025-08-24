影／鷄籠中元祭開燈祈福 基隆點亮主普「泰伯公」主燈

傳承至今已171年的鷄籠中元祭昨晚正式展開，昨下午在開基老大公廟「開龕門」儀式後，晚間在海洋廣場開燈祈福，市長謝國樑、立委林沛祥等人點亮由今年輪值主普吳姓宗親會的「泰伯公」主燈，照亮港邊夜空。

市府文化觀光局長江亭玫表示，今年不僅延續傳統科儀，結合藝文展演、市集與裝置藝術，讓文化、商業與觀光彼此交融，期望把中元祭打造為最能代表基隆特色的年度盛事。

謝國樑表示，鷄籠中元祭自1855年起源至今，是台灣第一個被指定為「國家重要民俗」的文化資產，不僅凝聚了在地信仰情感，也展現了基隆獨特的文化記憶。

謝國樑說，今年已邁入第171年，活動持續傳承不輟，感謝輪值主普吳姓宗親會及所有宗長們一年來的付出與籌畫，讓祭典得以圓滿舉行，邀請海內外朋友到基隆感受文化的魅力。

中元祭系列活動開龕門與開燈祈福揭開序幕，9月5日將舉行市區遊行及望海巷放水燈頭科儀，直至9月22日「關龕門、交接手爐」畫下句點。有一系列傳統儀式與藝文活動，延續文化精神、展現基隆在地底蘊。 鷄籠中元祭開燈祈福。圖／基隆市政府提供 鷄籠中元祭開燈祈福，基隆點亮主普「泰伯公」主燈。圖／基隆市政府提供 鷄籠中元祭開燈祈福。圖／基隆市政府提供 鷄籠中元祭開燈祈福。圖／基隆市政府提供

商品推薦