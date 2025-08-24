影／鷄籠中元祭開燈祈福 基隆點亮主普「泰伯公」主燈
傳承至今已171年的鷄籠中元祭昨晚正式展開，昨下午在開基老大公廟「開龕門」儀式後，晚間在海洋廣場開燈祈福，市長謝國樑、立委林沛祥等人點亮由今年輪值主普吳姓宗親會的「泰伯公」主燈，照亮港邊夜空。
市府文化觀光局長江亭玫表示，今年不僅延續傳統科儀，結合藝文展演、市集與裝置藝術，讓文化、商業與觀光彼此交融，期望把中元祭打造為最能代表基隆特色的年度盛事。
謝國樑表示，鷄籠中元祭自1855年起源至今，是台灣第一個被指定為「國家重要民俗」的文化資產，不僅凝聚了在地信仰情感，也展現了基隆獨特的文化記憶。
謝國樑說，今年已邁入第171年，活動持續傳承不輟，感謝輪值主普吳姓宗親會及所有宗長們一年來的付出與籌畫，讓祭典得以圓滿舉行，邀請海內外朋友到基隆感受文化的魅力。
中元祭系列活動開龕門與開燈祈福揭開序幕，9月5日將舉行市區遊行及望海巷放水燈頭科儀，直至9月22日「關龕門、交接手爐」畫下句點。有一系列傳統儀式與藝文活動，延續文化精神、展現基隆在地底蘊。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言