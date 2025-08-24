聽新聞
0:00 / 0:00

審計報告引交鋒 童子瑋謝國樑隔空過招

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
審計報告引交鋒，童子瑋（左）批政策頭痛醫頭，謝國樑（右）表示虛心接受，檢討改善。記者游明煌／攝影
審計報告引交鋒，童子瑋（左）批政策頭痛醫頭，謝國樑（右）表示虛心接受，檢討改善。記者游明煌／攝影

審計部在去年度總決算審核報告指市府「重大建設計畫執行率偏低，部分計畫低於6成，顯示推動效能不足」。議長童子瑋批市府許多政策「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，顯露短視心態，缺乏長期效益。市長謝國樑回應，市府會努力檢討改善，讓市政做得更好。

謝國樑2026要尋求連任，民進黨童子瑋是潛在對手，兩人在基隆捷運、審計報告等議題隔空過招。

童子瑋表示，審計部說法凸顯市府缺乏長遠規畫，花經費卻未能真正解決問題。市府許多政策採取「頭痛醫頭、腳痛醫腳」短視心態，看似有計畫與預算，卻缺乏長期效益。

童子瑋指出，監視器與感應燈維護就是典型案例，相關經費過去由民政處負責，因缺乏專業人力，常見設備失修或閒置；後來轉由警察局統一管理，近2年市府又讓民政處重新編列預算，沿用舊模式，造成設備無法有效列管。

在文化建設部分，童子瑋指出，基隆市113年度雖編列4560萬元公共圖書館經費，實際執行僅2730萬元，執行率僅59.8%，公共建設的價值，在於能改善市民生活，而非一次性的煙火工程。

謝國樑回應，對於審計室、議長童子瑋與民眾意見都非常重視，會在近日市務會議開專案會議討論如何加強。謝也說，審計室提很多建議，市府都虛心接受，努力把工作做得更好。有些政策立意良善，但執行上不那麼順暢，會找出原因，努力檢討改善。

