基隆11路段路燈間距逾50公尺 夜間照明不足

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆審計室指基隆部分路段夜間照明不足，夜間通行恐存安全隱患，要求改善照明，避免發生交通意外。記者游明煌／攝影
基隆市警局統計去年交通事故發生於路燈啟用時段共865件，因「有照明未開啟或故障」有58件，占6.71％，審計報告查出有11處路段裝設路燈間距逾50公尺，不符30至40公尺基準，夜間通行存有安全隱患要求改善。工務處表示，將優先處理照明不足路段，換為高效能燈具或增設路燈。

基隆警方統計去年車禍事故發生時間為晚間6時30分到翌日清晨5時累計865件，照明是否不足也受關注。基隆路燈共3萬餘盞，依據基隆市政府公用照明設備管理要點規定，裝設於主、次要道路及街、巷、弄等道路的照明設備，設置距離應以30至40公尺為基準，如裝設地點屬交叉口、彎道處及其他夜間安全通行所需，得增設照明設備，不受距離限制。

基隆審計室清查到今年2月底為止，都市計畫道路裝設路燈平均間距20公尺，裝設密度高於規定，仍有11處路段裝設路燈間距逾50公尺，這些路段均緊鄰社區大樓或連棟式房屋屬人車通行頻繁區，夜間通行視線格外重要。

基隆95％為丘陵地形，部分巷道由非道路的公共通行階梯或斜坡串連，天氣多雨潮濕，去年基隆降雨天數有186 天，占比50.96％，這些地點夜間照明需求高於一般平面道路。

市府工務處表示，已派員勘查改善照明設施或與在地溝通增設，後續將針對照明不足路段優先汰換高效能燈具或增設路燈，也加強巡查，提升設施維修效率與管理成效。

