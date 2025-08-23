快訊

不斷更新／823罷免併公投！重啟核三同意票居多、7藍委反罷皆領先 各地開票狀況看這裡

823直播即時開票！核三公投、7立委罷免案 最新戰況報你知

公投即時開票／選民反應冷？雲林「這投開票所」不到5分鐘開完 選務人員：等嘸人

台灣與日本宮古島市下地島航線昨開航 代表團基隆吃刈包

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府昨晚歡迎宮古島市代表團， 晚宴安排刈包製作體驗，促進雙城情誼。圖／基隆市政府提供
基隆市府昨晚歡迎宮古島市代表團， 晚宴安排刈包製作體驗，促進雙城情誼。圖／基隆市政府提供

開票直播

星宇航空桃園到日本宮古島市下地島航線昨開航，讓基隆與宮古島間的交流更緊密、便捷，市長謝國樑說，這條航線不只是旅遊觀光的新契機，更將促進兩市在經濟、文化與人才上的交流，基隆市府昨晚歡迎宮古島市代表團，晚宴安排刈包製作體驗，促進雙城情誼。

基隆市政府昨晚在長榮桂冠酒店舉辦晚宴，謝國樑接待宮古島市市長嘉數登率領的日本沖繩縣宮古島市代表團，現場安排刈包製作，體驗台灣傳統庶民文化及融合基隆海味美食。

謝國樑說，昨起星宇航空期間限定開航「台灣桃園-日本宮古島市／下地島」航線，讓基隆與宮古島的交流更緊密連結。

副市長邱佩琳表示，基隆與宮古島的情誼始於台琉盃國際帆船賽，2007年正式締結為姊妹市，兩市共同經歷過許多交流與合作，尤其今年「台琉盃國際帆船賽基隆嶼繞島賽」，兩市攜手出海鳴笛啟航。

代表團對刈包的特色與食材都很好奇，表示在日本沒有吃過，卻很有味道，他們動手自己包花生粉、酸菜與滷肉，體驗「虎咬豬」的美味。

嘉數登市長表示，這次的DIY體驗不僅讓他們深刻感受台灣飲食文化的魅力，也透過共同動手的過程，深化雙方情誼。有了飛機航班，歡迎基隆民眾到宮古島玩，宮古島民眾也可到基隆看好山好水旅遊。

基隆市府昨晚歡迎宮古島市代表團， 晚宴安排刈包製作體驗，促進雙城情誼。圖／基隆市政府提供
基隆市府昨晚歡迎宮古島市代表團， 晚宴安排刈包製作體驗，促進雙城情誼。圖／基隆市政府提供
星宇航空桃園到日本宮古島市下地島航線昨開航。圖／基隆市政府提供
星宇航空桃園到日本宮古島市下地島航線昨開航。圖／基隆市政府提供

日本 星宇 沖繩 長榮 基隆嶼 謝國樑

延伸閱讀

審計報告引交鋒...童子瑋批頭痛醫頭 謝國樑：虛心接受改善

公投基隆沒排隊人潮冷清過中午僅16% 民眾：2年投4次乏了

環境部通知取消水洗飛灰1億補助 謝國樑：對立回到原點

喊話「重現823意志」 謝國樑盼齊心擊退罷免潮

相關新聞

審計報告引交鋒...童子瑋批頭痛醫頭 謝國樑：虛心接受改善

審計部在去年度總決算審核報告指市府「重大建設計畫執行率偏低，部分計畫低於六成，顯示推動效能不足」。議長童子瑋批評市府許多...

環境部通知取消水洗飛灰1億補助 謝國樑：對立回到原點

基隆市長謝國樑今天說，市府昨天收到環境部來函通知，原本要補助焚化廠80%某個水洗飛灰相關的補助案，未來就不再補助，地方因...

雞籠中元祭9月5日放水燈頭大遊行 交管封路、公車改道看這裡

「2025乙巳鷄籠中元祭」系列活動為期1個月已展開，9月5日放水燈頭大遊行，由主普姓、各姓宗親會陣頭隊伍及花車表演等組成...

基隆11處路段路燈間距太長 夜間車禍多起因照明不足藏安全隱憂

基隆市警局去年車禍事故發生晚間6時30分到翌日清晨5時共865 件，因「有照明未開啟或故障」者58件，占6.71％，審計...

基隆18處易肇事路口 將增設智慧警示系統

基隆市府交通處分析無號誌路口發生車禍原因，多為駕駛人未依規定讓車或未減速慢行，全市盤點出74處容易發生車禍路口，去年有2...

基隆20處易肇事路口設「智慧警示系統」 提醒來車降車禍發生率

基隆市府交通處分析無號誌化路口發生車禍原因，多為駕駛人未依規定讓車或未減速慢行，全市盤點出74處容易發生交通事故的路口，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。