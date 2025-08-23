台灣與日本宮古島市下地島航線昨開航 代表團基隆吃刈包

星宇航空桃園到日本宮古島市下地島航線昨開航，讓基隆與宮古島間的交流更緊密、便捷，市長謝國樑說，這條航線不只是旅遊觀光的新契機，更將促進兩市在經濟、文化與人才上的交流，基隆市府昨晚歡迎宮古島市代表團，晚宴安排刈包製作體驗，促進雙城情誼。

基隆市政府昨晚在長榮桂冠酒店舉辦晚宴，謝國樑接待宮古島市市長嘉數登率領的日本沖繩縣宮古島市代表團，現場安排刈包製作，體驗台灣傳統庶民文化及融合基隆海味美食。

謝國樑說，昨起星宇航空期間限定開航「台灣桃園-日本宮古島市／下地島」航線，讓基隆與宮古島的交流更緊密連結。

副市長邱佩琳表示，基隆與宮古島的情誼始於台琉盃國際帆船賽，2007年正式締結為姊妹市，兩市共同經歷過許多交流與合作，尤其今年「台琉盃國際帆船賽基隆嶼繞島賽」，兩市攜手出海鳴笛啟航。

代表團對刈包的特色與食材都很好奇，表示在日本沒有吃過，卻很有味道，他們動手自己包花生粉、酸菜與滷肉，體驗「虎咬豬」的美味。