審計報告引交鋒...童子瑋批頭痛醫頭 謝國樑：虛心接受改善

審計部在去年度總決算審核報告指市府「重大建設計畫執行率偏低，部分計畫低於六成，顯示推動效能不足」。議長童子瑋批評市府許多政策「頭痛醫頭、腳痛醫腳」短視心態，缺乏長期效益。市長謝國樑回應，市府會努力檢討改善，讓市政做得更好。

被視為民進黨下屆市長人選的童子瑋表示，審計部的說法凸顯市府缺乏長遠規畫，導致經費花了卻未能真正解決問題。市府許多政策採取「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的短視心態，看似不斷有計畫與預算，卻缺乏長期效益。

童子瑋指出，監視器與感應燈的維護就是典型案例，相關經費過去由民政處負責，因缺乏專業人力，常見設備失修或閒置；後來雖轉由警察局統一管理，但近兩年市府又讓民政處重新編列預算，結果依舊沿用舊模式，造成設備無法有效列管，民眾甚至調不到監視影像。

在文化建設部分，童子瑋指出，基隆市113年度雖編列4560萬元公共圖書館經費，實際執行僅2730萬元，執行率僅59.8%。「公共建設的價值，在於能夠長期改善市民生活，而不是一次性的煙火工程。」

謝國樑回應說，對於審計室、議長童子瑋與民眾的任何意見都非常重視，會在下周市務會議開專案會議討論如何加強施政。

謝國樑表示，還是要看審計室提出的具體內容，會提出改正方案，審計室提很多建議，市府都會虛心接受，並努力把工作做得更好。有一些政策立意良善，可改善市政，但執行起來可能不那麼順暢，一定在那個領域有不能落實的某些原因，市府會努力檢討改善，讓市政做得更好。