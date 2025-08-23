公投基隆沒排隊人潮冷清過中午僅16% 民眾：2年投4次乏了

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
公投基隆沒排隊人潮冷清，過中午僅16%。記者游明煌／攝影
公投基隆沒排隊人潮冷清，過中午僅16%。記者游明煌／攝影

823公投基隆各投開票所十分冷清，以前選舉多是一早8時不到就有排隊人潮，今天上午卻是十分冷清，沒有看到有排隊人潮，都是零零星星的投票。過中午的初估投票率僅約16%，有民眾說，基隆人2年投了4次票「乏了」。

「怎麼沒有人排隊？」林女今天上午9點多到港通里活動中心投票，她說，以前都排了好幾十人，今天只有4、5個人，根本不用排排隊，「工作人員都比投票的人多」。

一名選務人員說，以前學校、活動中心都有排隊人潮，今天沒有見到排隊的人，都是零零星星出現投票。

另有民眾表示，基隆去年有罷免市長謝國樑，今年又有罷免立委林沛祥，這次是核三延役公投，加上2年前市長謝國樑當選那次投票，總共有4次投票，大家都乏了，這次公投和基隆關係不大，很多人沒有動力出來投。

據指出，中午過後僅16%，到下午1時投票率仍未突破二成，中午天氣熱，投票的人也不多。

公投 基隆 投票率

