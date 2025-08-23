快訊

獨／高雄槍擊命案槍手逃逸 警仿「張介宗分屍3婦案」徵調帶高手追影像

「燈怎麼暗了？」重啟核三公投日！高雄驚傳跳電…投開票所民眾超錯愕

貴婦媽請幫傭、司機，花光爸爸退休金！36歲月光族女兒：現在學理財來得及嗎？

環境部通知取消水洗飛灰1億補助 謝國樑：對立回到原點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑今天上午10時前往投票時被問到對內閣改組的看法。記者游明煌／攝影
謝國樑今天上午10時前往投票時被問到對內閣改組的看法。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天說，市府昨天收到環境部來函通知，原本要補助焚化廠80%某個水洗飛灰相關的補助案，未來就不再補助，地方因此要多支出1億。謝國樑說，中央說要增加統籌分配款，但他感受不到中央的善意，批中央把計畫型補助砍光光，等於又回到原點，對立也回到原點。

謝國樑今天上午10時前往投票時被問到對內閣改組的看法，謝說，內閣改組行政院可以更符合民眾的期待，希望內閣閣員本身能多體察地方政府與中央政府合作的需求。

謝國樑話鋒一轉，提及像昨天就收到環境部來函通知，原本要補助80%某個水洗飛灰相關的補助案，未來就不再補助，地方因此要增加支出1億。

謝國樑質疑「到底中央政府對地方到底是不是善意？我目前為止沒有感受到太多的善意，不然也不會把這樣的補助款全部都取消。」

謝國樑說，地方還是會努力走下去，未來統籌分配款如果增加，計畫型補助款不能全部都取消，這樣等於統籌分配款沒有實質增加，水洗灰飛是邁向環保重要的一條道路。

「中央要增加統籌分配款，卻把計畫型補助砍光光，等於又回到原點，對立也回到原點，這是我的心裡話，個人感到非常的憂慮。」謝國樑說，還是用更多的數據向環境部溝通。

謝國樑表示，他希望朝野共好共榮，為了台灣一起努力，不要尖銳的對立。等今天投票結果出來後，大家可以好好思考，針對這幾波的投票結果，思考台灣如何走向同心協助合作的一個共同未來。

謝國樑 環境部 補助款

延伸閱讀

喊話「重現823意志」 謝國樑盼齊心擊退罷免潮

羅明才反惡罷之夜 韓國瑜籲藍營團結守住新店

謝國樑：盼政院統籌分配款該給要給 勿換湯不換藥

內閣改組？謝國樑喊話行政院別用手段箝制地方財政應傾聽民意

相關新聞

環境部通知取消水洗飛灰1億補助 謝國樑：對立回到原點

基隆市長謝國樑今天說，市府昨天收到環境部來函通知，原本要補助焚化廠80%某個水洗飛灰相關的補助案，未來就不再補助，地方因...

公投基隆沒排隊人潮冷清過中午僅16% 民眾：2年投4次乏了

823公投基隆各投開票所十分冷清，以前選舉多是一早8時不到就有排隊人潮，今天上午卻是十分冷清，沒有看到有排隊人潮，都是零...

雞籠中元祭9月5日放水燈頭大遊行 交管封路、公車改道看這裡

「2025乙巳鷄籠中元祭」系列活動為期1個月已展開，9月5日放水燈頭大遊行，由主普姓、各姓宗親會陣頭隊伍及花車表演等組成...

基隆11處路段路燈間距太長 夜間車禍多起因照明不足藏安全隱憂

基隆市警局去年車禍事故發生晚間6時30分到翌日清晨5時共865 件，因「有照明未開啟或故障」者58件，占6.71％，審計...

基隆18處易肇事路口 將增設智慧警示系統

基隆市府交通處分析無號誌路口發生車禍原因，多為駕駛人未依規定讓車或未減速慢行，全市盤點出74處容易發生車禍路口，去年有2...

基隆20處易肇事路口設「智慧警示系統」 提醒來車降車禍發生率

基隆市府交通處分析無號誌化路口發生車禍原因，多為駕駛人未依規定讓車或未減速慢行，全市盤點出74處容易發生交通事故的路口，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。