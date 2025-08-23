雞籠中元祭9月5日放水燈頭大遊行 交管封路、公車改道看這裡
「2025乙巳鷄籠中元祭」系列活動為期1個月已展開，9月5日放水燈頭大遊行，由主普姓、各姓宗親會陣頭隊伍及花車表演等組成遊行隊伍，繞行市區重要道路，市區交管封路區域、公車改道及停車資訊公布，提醒民眾注意。
中元祭今天下午2時在開基老大公廟開龕門，相關祭典及活動正式展開。重頭戲是9月5日市區放水燈頭大遊行。道路將實施交通管制，遊行路線從市區信一路→義二路→信七路→義一路→愛三路→仁二路→忠一路→孝四路→忠二路→仁三路→愛二路→仁四路→忠三路→孝二路→忠四路→仁五路→愛三路→仁三路→愛五路→仁一路→愛六路解散。
交通管制時間為9月5日下午5時30分至晚間11時，市區管制範圍：
1、東至信一路/義七路口；仁一路/愛九路口；劉銘傳路11巷/愛九路口。
2、南至仁二路/137巷口；八堵路/國安路口；南榮路/南新街口。
3、西至成功一路/成功橋頭；獅球路/成功橋頭；29號橋(中山高)/東岸高架橋入口；成功二路/31號橋頭；安一路/西定路；中山一路/忠一路；基隆北站連絡道/港西街；中山一路/舊民治平交道口。
4、北至義一路/中正路口；信二路/義三路口；信二路/義五路口；信二路/義六路口；中正/信四路口；中正/信二路口；中正/仁一路口。
市警局表示，管制時間內管制所有車輛進入市區，醫療用電動代步車等輔具除外；另東岸高架橋（中正路）及西岸高架橋（中山一路）連接國道1號雙向不管制，正常通行。各宗室水燈頭遊行後約晚間12時在望海巷施放。
市公車處有免費接駁車，5日晚間9時30分到10時15分，基隆市政府（中正路）→放水燈會場；晚間11時30分到12時，放水燈會場→海洋廣場/城際轉運站。各停車場位置前往路線，請先確認是否在管制區及管管道路。
今年文化觀光局製作的「替代道路指引卡」簡單、易懂，當天由10個管制點員警協助發送給有需求民眾，活動管制期間市民及遊客皆可向警方索取。警方請民眾儘量搭乘大眾運輸工具。
