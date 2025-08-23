基隆11處路段路燈間距太長 夜間車禍多起因照明不足藏安全隱憂

基隆市警局去年車禍事故發生晚間6時30分到翌日清晨5時共865 件，因「有照明未開啟或故障」者58件，占6.71％，審計還查出有11處路段裝設路燈間距逾50公尺，不符30至40公尺的基準，「夜間通行恐存安全隱患」，要求改善照明減少車禍發生。市府工務處表示，將檢視針對照明不足路段優先汰換高效能燈具或增設路燈。

基隆市路燈共有3萬餘盞，依基隆市政府公用照明設備管理要點規定，裝設於主、次要道路及街、巷、弄等道路的照明設備，設置距離應以30至40公尺為基準，如裝設地點屬交叉口、彎道處及其他為夜間安全通行所需，得增設照明設備，不受距離限制。

基隆審計室清查到今年2月底止，都市計畫道路裝設路燈平均間距約20公尺，裝設密度高於規定，但仍有11處路段裝設路燈間距逾 50公尺，且這些路段均緊鄰社區大樓或連棟式房屋屬人車通行頻繁區域，擔心影響夜間通行視線。

基隆審計室指出，基隆95％為丘陵地形，部分巷道由非道路的公共通行階梯或斜坡串連，在多雨潮濕氣候下，光是去年基隆市降雨天數186 天，占比50.96％，這些地點夜間照明需求更高於一般平面道路。

位處市中心及人口較稠密的中山一、二路及田寮河周邊公共通行階梯或斜坡路燈最長間距卻達50公尺，部分公共通行地點不僅未增設，且其路燈裝設間距未達一般道路水準，夜間通行恐存安全隱患。

審計另從去年交通事故資料，篩選事故發生時間於晚間6時30分至翼日清晨5時案件計865件，依調查報告表載明「有照明未開啟或故障」者58件，占6.71％。有5件是在道路交叉路口，函請市政府通盤檢視現行路燈裝設間距及照明適切性。

市府工務處表示，已派員勘查改善照明設施或與在地溝通增設，後續亦將持續檢視針對照明不足路段優先汰換高效能燈具或增設路燈。

工務處指出，夜間易肇事路口增掛照明設備，或規畫增設行穿線照明燈及評估導入雙色溫路燈等，將加強巡查即時掌握及修復故障燈具，提升設施維修效率與管理成效。