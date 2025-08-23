基隆18處易肇事路口 將增設智慧警示系統

基隆市府交通處分析無號誌路口發生車禍原因，多為駕駛人未依規定讓車或未減速慢行，全市盤點出74處容易發生車禍路口，去年有20處路口設「智慧警示系統」，顯示「前方有車」、「橋上有車」字幕提醒，已有效減少車禍發生，今年擬再增設18處。

市府去年向交通部爭取1千萬元，加上市府自籌176萬元，在20處路口設置「智慧警示系統」，民眾駕車行經視野不佳的T字路口時，經由系統偵測能在LED的螢幕顯示，顯示前方來車是哪一個方向，提前預警，降低車禍發生機率。

議員施偉政昨在議會臨時提案，建請市府檢討高事故率路口仍未安裝無號誌警示系統的施做進度，認為基隆有許多易肇事路口，除了固定追蹤管理，應盡速導入行人安全科技設備，維護市民通行安全。

施偉政表示，西定路42巷口因位處中山區與安樂區交通要道交匯處，車流很多並已畫設行人穿越道，但仍常發生車禍，市府會勘後同意安裝無號誌警示系統，應加快腳步。