中央推癌友生育保存補貼 花蓮擴大涵蓋疾病

衛福部9月起開辦「醫療性生育保存補助」，提供乳癌及血液患者凍卵凍精；另外，花蓮縣府也編列預算，擴大補助自體免疫、甲狀腺慢性疾病等，全年度限額30人。

衛福部國民健康署宣布9月1日起開辦「醫療性生育保存補助試辦方案」，提供本國籍18歲至40歲乳癌及血液癌患者，取卵療程或取精處置保存補助。女性取卵療程每次補助上限7萬元、男性取精處置保存每次補助上限新台幣8000元，每人一生至多補助2次療程。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，為補足中央未涵蓋的部分疾病，5月推出凍卵補助計畫，設籍花蓮縣6個月以上、45歲以下女性民眾，罹患自體免疫疾病、血液疾病、甲狀腺慢性疾病、良性卵巢疾病等，即可申請。

花蓮縣衛生局表示，每案補助上限6萬元，限終身補助1次，全年度限額30人，今年收件至11月30日，目前尚未收到申請案件。

朱家祥表示，生育補助計畫目的在守護民眾的生育選擇權，尤其是面臨疾病治療可能喪失生育能力的婦女，可在接受癌症治療前預先保留生育能力，但需與醫師充分討論，評估身體狀況及治療急迫性後再決定。