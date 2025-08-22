聽新聞
基隆20處易肇事路口設「智慧警示系統」 提醒來車降車禍發生率
基隆市府交通處分析無號誌化路口發生車禍原因，多為駕駛人未依規定讓車或未減速慢行，全市盤點出74處容易發生交通事故的路口，去年已有20處路口裝設「智慧警示系統」，顯示「前方有車」、「橋上有車」等字幕，提醒駕駛人留意前方路況，減少車禍發生，今年擬再增設18處。
市府去年向交通部爭取1千萬元，加上市府自籌176萬元，在20處路口設置「智慧警示系統」，民眾駕車行經視野不佳的T字路口時，經由系統偵測能在LED的螢幕顯示，來車來車是哪一個方向，提前預警，降低車禍發生機率。
議員施偉政今天在議會臨時提案，「建請市府檢討高事故率路口仍未安裝無號誌警示系統的施做進度」。建議基隆有許多易肇事路口，除了固定追蹤管理，應盡速導入行人安全科技設備，維護市民通行安全。
施偉政表示，西定路42巷口因位處中山區與安樂區交通要道交匯處，交通頻繁並畫設行人穿越道，常發生車禍，指市府交通單位辦理會勘後決議安裝無號誌警示系統，卻仍未動工。
交府交通處說，去年在20處路口裝設智慧系統後，有效地降低車禍事故發生，今年市再編列1175.5萬元總經費，交通部補助1000萬元，建置18處無號誌路口智慧警示系統。
