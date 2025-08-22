快訊

屢失言遭點名 烏紗帽不保？經長郭智輝致詞：我還是照稿演出

中職／悍將選秀簽下9人、1投變「空氣」 狀元張育豪合約總值740萬

快閃來台！黃仁勳赴台積電演講 特地準備「1禮物」為張忠謀慶生

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德來宜蘭行程滿檔 2026縣長之戰「屬意人選」也來了

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
賴總統（右四）與南天宮主委林棋山（左四）、宜蘭信賴之友會理事長林國漳（右三）、民進黨立委陳俊宇（左三）、蘇澳鎮長李明哲（左一）等人一同參拜。 記者林佳彣／攝影
賴總統（右四）與南天宮主委林棋山（左四）、宜蘭信賴之友會理事長林國漳（右三）、民進黨立委陳俊宇（左三）、蘇澳鎮長李明哲（左一）等人一同參拜。 記者林佳彣／攝影

總統賴清德今天到宜蘭行程滿檔，包含參觀南方澳2間宮廟，多位民進黨宜蘭縣黨公職陪同，其中最受矚目的是賴屬意披綠袍參選下屆宜蘭縣長的信賴之友會理事林國漳，兩人互動備受關注。

賴總統上午至海軍中正基地，中午先後到南方澳的進安宮、南天宮參拜，接著參觀鮮品冷凍公司，了解魚貨的冷鏈系統。也因應美國提高出口關稅，影響台灣回頭刀的魚貨輸美，賴總統下午到蘇澳區漁會，與蘇澳區漁會等漁會、產業代表一同座談，聽取漁民心聲。

南方澳進安宮是今年蘭陽媽祖文化節的主祀廟宇，供奉的是珊瑚媽祖。賴總統一到，現場響起「總統好」，不少廟方人員爭相與他握手，還有人向賴總統自我介紹台南麻豆人，現場互動熱絡。

賴總統率領進安宮主委陳世岳、蘇澳鎮長李明哲、民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進與地方民代等，向媽祖參拜；禮成後，現場安排賴總統為主殿的匾額揭牌，題字內容為「恩潤生民」。接著，賴總統與廟方交流，不對外公開。

離開進安宮後，賴總統來到去年蘭陽媽祖文化節的主祀廟宇、供奉金媽祖的南天宮，現場早早等候的民眾拿著手機搶拍，賴總統也與大家親切握手、互動。

接著，賴總統與南天宮主委林棋山、宜蘭信賴之友會理事長林國漳、民進黨立委陳俊宇、蘇澳鎮長李明哲等人一同參拜。其中，賴總統屬意由林國漳參加下屆宜蘭縣長，今日兩人互動引起外界關注，但適逢823罷免案、公投案投票前夕，黨內對此低調避談。

總統賴清德到宜蘭南方澳進安宮參拜。記者林佳彣／攝影
總統賴清德到宜蘭南方澳進安宮參拜。記者林佳彣／攝影
總統賴清德到宜蘭南方澳進安宮參拜，並為題字「恩潤民生」扁額揭牌。記者林佳彣／攝影
總統賴清德到宜蘭南方澳進安宮參拜，並為題字「恩潤民生」扁額揭牌。記者林佳彣／攝影

宜蘭 賴清德

延伸閱讀

支持度直掉反向英系靠攏 沈政男：823用選票「一拳擊倒」賴清德

陸再嗆終身追責我資通電軍 陳玉珍籲賴清德讓陸委會扮演和平使者

823砲戰紀念日...趙少康提「新823」：國民黨要7比0全數守住

黃仁勳稱核能也是很棒的選項 楊智伃：點醒全台灣

相關新聞

賴清德來宜蘭行程滿檔 2026縣長之戰「屬意人選」也來了

總統賴清德今天到宜蘭行程滿檔，包含參觀南方澳2間宮廟，多位民進黨宜蘭縣黨公職陪同，其中最受矚目的是賴屬意披綠袍參選下屆宜...

基隆20處易肇事路口設「智慧警示系統」 提醒來車降車禍發生率

基隆市府交通處分析無號誌化路口發生車禍原因，多為駕駛人未依規定讓車或未減速慢行，全市盤點出74處容易發生交通事故的路口，...

行人安全隱憂 台東縣府將移除市區中華路「黑板樹」行道樹

台東市中華路1段早年栽種黑板樹行道樹因浮根現象嚴重，不僅破壞原有人行道鋪面，也在風災過後造成養護困難與行人安全隱憂，縣府...

熱氣球嘉年華閉幕 45天累計吸引逾68萬人次紀錄

為期45天的台灣國際熱氣球嘉年華昨晚閉幕，並舉辦最終場光雕音樂會，吸引近4萬人齊聚鹿野高台，並在掌聲與歡呼聲中相約明年再...

活化台東山里舊鐵道首期改善工程啟動 力拚半年完工

台東卑南鄉山里地區擁有舊鐵道、原住民文化與自然景觀交織的獨特風貌，因長期受限於資源與土地撥用，發展緩慢。立委莊瑞雄與陳瑩...

基隆公車長期虧損 市府：不會調升票價

基隆市公車處長期累計虧損達20億，銀行借款負債逾12億，審計單位要求檢討營運成本審議程序、調整路線以減少虧損。民代建議提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。