賴清德來宜蘭行程滿檔 2026縣長之戰「屬意人選」也來了
總統賴清德今天到宜蘭行程滿檔，包含參觀南方澳2間宮廟，多位民進黨宜蘭縣黨公職陪同，其中最受矚目的是賴屬意披綠袍參選下屆宜蘭縣長的信賴之友會理事林國漳，兩人互動備受關注。
賴總統上午至海軍中正基地，中午先後到南方澳的進安宮、南天宮參拜，接著參觀鮮品冷凍公司，了解魚貨的冷鏈系統。也因應美國提高出口關稅，影響台灣回頭刀的魚貨輸美，賴總統下午到蘇澳區漁會，與蘇澳區漁會等漁會、產業代表一同座談，聽取漁民心聲。
南方澳進安宮是今年蘭陽媽祖文化節的主祀廟宇，供奉的是珊瑚媽祖。賴總統一到，現場響起「總統好」，不少廟方人員爭相與他握手，還有人向賴總統自我介紹台南麻豆人，現場互動熱絡。
賴總統率領進安宮主委陳世岳、蘇澳鎮長李明哲、民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進與地方民代等，向媽祖參拜；禮成後，現場安排賴總統為主殿的匾額揭牌，題字內容為「恩潤生民」。接著，賴總統與廟方交流，不對外公開。
離開進安宮後，賴總統來到去年蘭陽媽祖文化節的主祀廟宇、供奉金媽祖的南天宮，現場早早等候的民眾拿著手機搶拍，賴總統也與大家親切握手、互動。
接著，賴總統與南天宮主委林棋山、宜蘭信賴之友會理事長林國漳、民進黨立委陳俊宇、蘇澳鎮長李明哲等人一同參拜。其中，賴總統屬意由林國漳參加下屆宜蘭縣長，今日兩人互動引起外界關注，但適逢823罷免案、公投案投票前夕，黨內對此低調避談。
