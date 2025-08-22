行人安全隱憂 台東縣府將移除市區中華路「黑板樹」行道樹

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市中華路1段早年栽種黑板樹行道樹造成養護困難與行人安全隱憂，縣府規畫辦理台東高中周邊人行步道建置工程，將黑板樹改植其他樹種。記者尤聰光／攝影
台東市中華路1段早年栽種黑板樹行道樹造成養護困難與行人安全隱憂，縣府規畫辦理台東高中周邊人行步道建置工程，將黑板樹改植其他樹種。記者尤聰光／攝影

台東市中華路1段早年栽種黑板樹行道樹因浮根現象嚴重，不僅破壞原有人行道鋪面，也在風災過後造成養護困難與行人安全隱憂，縣府規畫辦理台東高中周邊人行步道建置工程，將黑板樹改植其他樹種，並再利用，希望能延續其木材價值。

縣府表示，原計畫預計將中華路一段東中旁黑板樹木材提供予學校作為教學用途，惟經評估發現黑板樹木質較軟，並不適合用於製作家具或作為教學實作材料；因此，縣府改以公開標售方式，將木材供應至木工產業，可供有興趣的木工創作者、在地工藝業者或相關產業作為原材料使用，鼓勵多元創作讓資源獲得更有效的利用。

據了解，東中校區圍牆外黑板樹行道樹緊鄰馬路，學生上下學無適當等候空間及通學路徑，必須與車輛爭道險象環生，潛藏安全危機，造成學校及家長隱憂；基於學生上學、放學需行走於道路上，為避免人車爭道險象環生，並提供學生上放學安全空間，縣府申請改善校園周邊交通安全改善計畫，用以建置通學步道，期待給予師生更完善且安全的通學步道。

此次黑板樹的再利用不僅展現資源永續理念，也讓原本潛在的安全風險轉化為對產業的實質貢獻，延續木材價值、創造更多元應用的可能。

台東市中華路1段早年栽種黑板樹行道樹因浮根現象嚴重，不僅破壞原有人行道鋪面，也在風災過後造成養護困難與行人安全隱憂。記者尤聰光／攝影
台東市中華路1段早年栽種黑板樹行道樹因浮根現象嚴重，不僅破壞原有人行道鋪面，也在風災過後造成養護困難與行人安全隱憂。記者尤聰光／攝影

