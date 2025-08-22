台東山里鐵馬驛站投1500萬觀光轉型 綠委：拚2026年初完工

台東卑南鄉山里地區長期受限資源與土地撥用發展緩慢。為推動山里轉型，山里鐵馬驛站周邊景觀設施改善第一期工程總經費將開始動工，民進黨立委莊瑞雄與陳瑩表示，該工程已經由交通部觀光署核定經費並正式啟動，預計工期六個月，將於2026年初完工，力拚山里觀光轉型與重生。

莊瑞雄指出，山里自2021年入選交通部「經典小鎮」以來，地方積極爭取觀光建設，但多次受限於經費不足、土地權屬與生態敏感問題，推動困難重重。當年的鐵道帶走了山里的青春，如今透過鐵馬驛站的建設，要讓山里重新迎回屬於自己的未來，中央應持續投入資源，協助花東觀光走出災害陰霾，翻轉成為兼具生態與文化的永續旅遊重鎮。

第一期工程總經費達1500萬元，已經由交通部觀光署核定經費並正式啟動，預計工期六個月，將於2026年初完工。工程範圍涵蓋山里教堂、山里車站前休憩平台及嘉豐村和平段相關土地，內容包括水土保持、停車場設施與廣場遊憩設施改善，以及山里教堂屋頂修繕與環境整理，待土地撥用完成後，第二期計畫將進一步啟動鐵馬驛站新建工程，未來更將串聯小黃山、舊鐵道隧道群與周邊景點。

陳瑩說，山里教堂是部落重要的文化地標，承載無數居民的兒時記憶，此次工程將以維持教堂原貌為核心，進行結構補強，確保這份記憶能永續留存。

嘉豐村村長林智郎也說，平日只有觀光列車每個月兩次駛入時，部落才會有較多人潮進入，這麼美麗的地方若沒有好好規畫，實在是極大的浪費。他強調，中央與地方的合作不應只是硬體建設，更要讓山里真正被旅人看見，才能帶動在地產業、讓青年願意返鄉。

卑南鄉前鄉長許文獻表示，該計畫是在他任內，可惜當時因故停擺，非常感謝立委的堅持與努力，讓山里的夢想得以延續，重現部落的榮光，期盼完工後能為山里注入新活力，實現永續發展願景。