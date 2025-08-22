山里車站拚觀光 兩期工程打造花東縱谷新亮點

作家劉克襄筆下「到不了的車站」的台東山里車站，地方盼改善拚觀光。民進黨立委陳瑩、莊瑞雄協助處理土地撥用和爭取經費，將利用兩期工程打造花東縱谷的觀光新亮點。

台東卑南鄉山里地區擁有舊鐵道、原住民文化與自然景觀交織的獨特風貌，台鐵山里車站因劉克襄形容「到不了的車站」吸引遊客造訪，卻因長期受限資源與土地撥用發展緩慢，地方盼能改善。

為推動山里車站轉型為花東縱谷觀光新景點，民進黨籍立法委員莊瑞雄與陳瑩昨日偕同原住民族委員會、交通部觀光署縱管處及部落耆老代表，邀請相關單位說明「山里鐵馬驛站周邊景觀設施改善第1期工程」並現地會勘，凝聚中央與地方共識。

莊瑞雄今天發布新聞稿表示，這項總經費達新台幣1500萬元的第1期工程，已由交通部觀光署核定經費並正式啟動，預計工期6個月、訂2026年初完工。工程範圍涵蓋山里教堂、山里車站前休憩平台及嘉豐村和平段相關土地，內容包括水土保持、停車場設施與廣場遊憩設施改善，及山里教堂屋頂修繕與環境整理。

待土地撥用完成後，第2期計畫將進一步啟動鐵馬驛站新建工程，未來更將串聯小黃山、舊鐵道隧道群與周邊景點，打造從生態保育、文化傳承到低碳旅遊的完整走廊，讓山里由傳統農村蛻變為花東縱谷的觀光新亮點。

陳瑩也透過新聞稿表示，非常期待第1期工程趕快完工，未來這裡不僅是懷舊地標，更將成為充滿浪漫氛圍的打卡景點，讓遊客與居民都能感受到山里的獨特魅力。

當地嘉豐村村長林智郎接受中央社記者電話訪問表示，只有觀光火車每個月兩次駛入時，部落才會有較多人潮進入，這麼美麗的地方若沒有好好規劃，實在是極大的浪費。中央與地方的合作不應只是硬體建設，更要讓山里真正被旅人看見，才能帶動在地產業、讓青年願意返鄉。

陳瑩和莊瑞雄承諾，未來將持續監督工程進度，確保如期如質完工，並積極爭取更多後續建設資源，讓山里鐵馬驛站成為花東縱谷最耀眼的新星。