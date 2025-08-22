聽新聞
熱氣球嘉年華閉幕 45天累計吸引逾68萬人次紀錄
為期45天的台灣國際熱氣球嘉年華昨晚閉幕，並舉辦最終場光雕音樂會，吸引近4萬人齊聚鹿野高台，並在掌聲與歡呼聲中相約明年再見。縣府表示，活動期間雖受颱風及豪大雨影響，仍吸引逾計68萬人次亮眼人潮紀錄。
縣長饒慶鈴表示，今年適逢熱氣球活動第15周年，首次與國際IP「哆啦A夢」合作，推出全新全球唯一新哆啦A夢造型球與系列活動，成功引發高度關注，再次展現熱氣球嘉年華的魅力，帶動台東觀光產業及提升國際能見度。
閉幕暨光雕音樂會，晚間7點展開，從下午3點多就開始有大批遊客湧入，擠爆鹿野高台現場。活動由台東高商原舞團揭開序幕，人氣團體U:NUS與KAXA輪番演出，壓軸樂團理想混蛋則以經典歌曲，將現場氣氛推至最高潮。
縣府表示，15年來熱氣球嘉年華持續創新，已成台灣最具國際知名度的觀光盛會之一。今年自7月5日起至昨晚閉幕，共計45天的活動日，雖受大雨、颱風影響18天、26場次，取消近三分之一場次，最終吸引逾68萬人次參與。
饒慶鈴也感謝所有飛行員、地勤、表演嘉賓，以及警消與醫護團隊的辛勞付出，並邀大家相約2026年，再次在鹿野高台見面。
