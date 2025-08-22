快訊

活化台東山里舊鐵道首期改善工程啟動 力拚半年完工

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東卑南鄉山里地區擁有舊鐵道、原住民文化與自然景觀交織的獨特風貌，因長期受限於資源與土地撥用，發展緩慢。立委莊瑞雄陳瑩昨偕同原民會、觀光署縱管處及部落耆老代表等出席「山里鐵馬驛站周邊景觀設施改善第一期工程」說明會暨現地會勘，力拼第一期工程半年完工。

莊瑞雄指出，山里自2021年入選交通部「經典小鎮」以來，地方積極爭取觀光建設，但多次受限於經費不足、土地權屬與生態敏感問題，推動困難重重。然而，山里的價值絕不能被忽視。他強調，中央應持續投入資源，協助花東觀光走出災害陰霾，翻轉成為旅遊重鎮。

「山里鐵馬驛站周邊景觀設施改善第一期工程」總經費1500萬元，已由觀光署核定經費並正式啟動，預計工期6個月，將於明年年初完工。範圍涵蓋山里教堂、車站前休憩平台及嘉豐村和平段相關土地，內容包括水土保持、停車場設施與廣場遊憩設施改善，以及教堂屋頂修繕與環境整理。

陳瑩則提及山里教堂是部落重要的文化地標，承載無數居民的兒時記憶，此次工程將以維持教堂原貌為核心，進行結構補強，確保這份記憶能永續留存。

嘉豐村長林智郎語帶感慨指出，平日只有觀光列車（火車）每個月2次駛入時，部落才會有較多人潮進入，這麼美麗的地方若沒有好好規畫，實在是極大的浪費。他強調，中央與地方的合作不應只是硬體建設，更要讓山里真正被旅人看見，才能帶動在地產業、讓青年願意返鄉。

莊瑞雄與陳瑩承諾，未來將持續監督工程進度，確保如期如質完工，並積極爭取更多後續建設資源，讓山里鐵馬驛站成為花東縱谷最耀眼的新星，為台東注入永續而深厚的活力，也開啟青年返鄉、文化重生與觀光繁榮的新契機。

台東縣卑南鄉「山里鐵馬驛站周邊景觀設施改善第一期工程」，已由觀光署核定經費並正式啟動，預計工期6個月，將於明年年初完工。記者尤聰光／攝影
台東縣卑南鄉「山里鐵馬驛站周邊景觀設施改善第一期工程」，已由觀光署核定經費並正式啟動，預計工期6個月，將於明年年初完工。記者尤聰光／攝影

