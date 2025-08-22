涉個資法請辭 明良臻回鍋花縣府

花蓮縣民政處前處長明良臻涉罷免國民黨立委傅崐萁「查水表」案，5月被依個資法起訴後，請辭獲准，首波大罷免均不通過後，前天又出任縣府簡任10職等機要祕書。縣府表示，此案尚在審理，以「無罪推定」原則，進用人員都依法辦理。

明良臻是縣長徐榛蔚重要幕僚，被控今年2月在罷傅一階段提議時，要求戶政人員登門查對罷免資料，引發查水表爭議，檢調3月25日大動作搜索民政處等5地，帶走明良臻等人，明良臻27日遭羈押後即停職。

他5月14日遭檢方依違反個資法起訴，花蓮地院裁定50萬元交保，限制住居及限制出境、出海8個月，並以電子設備監控行蹤，獲釋後隔天向縣府請辭獲准。

花蓮縣府簡任機要職共6個員額，明良臻前天上任補缺。人事處長吳賢惠說，明良臻雖然有案還在審理，並不違反公務人員任用法第28條明定的消極資格，具機要任用資格，隨機關首長進退。

明良臻因罷免去職，在罷免傅崐萁投票未通過後，不到1個月就回到縣府，引起外界議論。

一名資深公務人員表示，一般來說具公務員身分的事務官因涉入案件，才會安排幕僚職務，維持公務員身分，明良臻是政務官，既然因案已請辭，回鍋的確合法，但顧及外界觀感，過去少有此安排。