基隆公車長期虧損 市府：不會調升票價

基隆市公車處長期累計虧損達20億，銀行借款負債逾12億，審計單位要求檢討營運成本審議程序、調整路線以減少虧損。民代建議提高司機待遇、調整公車運價。市府表示，路網將優化，年底前開公車運價審議委員會大會調整公車運價及補貼方式，將提升司機待遇，但不會調升票價。

基隆市公車處經營57條路線，設有1148處公車站點、候車亭219座，去年接受交通部公路局及市政府補助經費1億2965萬餘元，補貼營運路線虧損及建構多行式智慧站牌等。

基隆審計報告指出，基隆市公車處負債逾12億元，累計虧損20億元，去年度營運結果，淨損7203萬餘元，如扣除市府營運路線補貼1億2000萬元，實際虧損1億9203萬餘元。

議員吳驊珈主張，應計算基隆市公車實際成本後給予票價差補貼，改善長期虧損，司機待遇比不上民間公司、離職率高都要正視。議員陳冠羽建議釋出部分偏遠路線讓「小黃公車」營運，解決公車班次不足問題。

交通處長陳耀川說，市府已成立市公車運價審議委員會，年底前將開運價審議大會，針對運價的18項成本提出報告，運價公布後，票價與運價差額補貼部分，交通處會編列在明年度總預算。

交通處也委外辦理公車路網優化及營運績效改善研究案，正由專業團隊評估中。