快訊

恐釀血栓！1日常動作成搭機途中禁忌 物理治療師揭自救方法

終於公布！美歐首次列出貿易談判細節 汽車降稅還有得等

大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾 北部岸海聯合掃蕩

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾，北部岸海聯合掃蕩。圖／海巡署提供
大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾，北部岸海聯合掃蕩。圖／海巡署提供

因應大陸伏季休漁結束，為防堵中共藉灰色地帶手法干擾及影響近期公投、罷免選舉，海巡署北部分署今天下午2時起，採「異地同時」方式，同步於新北等北部縣市岸海展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」專案勤務，強化邊境與海域安全防護能量。

北部分署統籌規畫轄區岸、海巡隊及查緝隊，出動巡防艇8艘、勤務車64部、偵搜犬2隻及230名人力，針對港區、岸際及海域治安熱點，如空屋、下水道、防風林、易藏匿區域及陸船越界熱區重點巡查。

北部分署第二岸巡隊指出，北部漁港多，也提升船舶執檢強度，嚴密掌握海域動態；另指導各海巡隊線上巡防艇適時前推至12浬外執法，展現政府護漁與維護國安決心。

第二岸巡隊表示，近期將嚴密執行沿岸與海域查緝勤務，全力維護選舉安全，並防範不法滲透及陸船越界捕撈，呼籲民眾若發現可疑人事物，或遇海域緊急狀況，請即撥打「118」海巡服務專線通報。

大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾，北部岸海聯合掃蕩。圖／海巡署提供
大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾，北部岸海聯合掃蕩。圖／海巡署提供
大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾，北部岸海聯合掃蕩。圖／海巡署提供
大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾，北部岸海聯合掃蕩。圖／海巡署提供
大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾，北部岸海聯合掃蕩。圖／海巡署提供
大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾，北部岸海聯合掃蕩。圖／海巡署提供

護漁 海巡署

延伸閱讀

大陸前7月進出口增3.5% 對非洲貿易大幅增長

大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團

不是蚵仔煎、珍奶！大陸妹子來台「1小吃」驚為天人：從此念念不忘

館長大陸行賠400萬「心甘情願」！自曝被當愛國英雄：每個人都說要丟錢給我

相關新聞

大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾 北部岸海聯合掃蕩

因應大陸伏季休漁結束，為防堵中共藉灰色地帶手法干擾及影響近期公投、罷免選舉，海巡署北部分署今天下午2時起，採「異地同時」...

協助基隆長照資源 王正旭：急性後期整合照護計劃無縫接軌

立法院衛環委員會今衛生福利部立基隆醫院考察，衛福部政務次長呂建德等人到場，立委王正旭表示，主要了解「急性後期整合照護計劃...

基隆中元祭為期1個月燒紙錢多 集中焚燒改善空氣品質

「鷄籠中元祭」是每年重要民俗祭典，各宗教團體、社區常需焚燒大量紙錢，基隆市府環保局提供「紙錢集中焚燒」服務，將紙錢集中收...

伯公照護站2.0再啟新據點 台東增10處守護長者文化與生活

台東縣政府今舉辦「伯公照護站2.0聯合揭牌典禮」，由縣長饒慶鈴宣布以縣府自有資源挹注，除原有伯公照護站1.0的12站外，...

基隆市公車長期虧損負債逾12億 將優化路網、調整運價

基隆市公車處長期虧損未改善，目前累計虧損20億，銀行借款負債已逾12億，審計單位要求檢討營運成本審議程序、路線改善以減少...

台東熱血鐵板燒店、超商業者再度出手 楊柳風災後慰勞警察

楊柳颱風重創台東各地，警察勤務繁重，災後復原工作更是龐雜，向來熱心公益的餐飲業者大埔鐵板燒台東店長陳仕倫及便利超商店長郭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。