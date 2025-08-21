快訊

比請3休9更狂！未來2個月4大連假待休 9月底起最多可串出16天長假

臉書出包！「地震平安」遭翻譯成「去死」 黃偉哲認嚇得滿身汗

台64連環車禍…重型機車遭大貨車追撞「再撞前車」 騎士送醫命危

縱谷觀光圈聯盟啟動 花東攜手打造國際觀光品牌

中央社／ 花蓮縣21日電

縱管處日前舉辦花東縱谷觀光圈聯盟會員大會，宣布升級為「花東縱谷觀光圈聯盟」，象徵花蓮台東攜手合作邁入嶄新里程碑，開啟跨縣市資源整合與產業合作新模式。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處今天發布訊息表示，19日在台東池上鄉日暉國際渡假村舉辦「花東縱谷觀光圈聯盟會員大會」，吸引花蓮、台東超過60名產業代表及觀光協會參與。

包括兩地旅宿業者、特色伴手禮品牌及觀光產業，池上鄉長林建宏也出席會議，共同見證觀光圈升級的重要時刻，並表示公所樂意加入觀光圈推動行列，攜手共同推動地方觀光發展。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，期望以更有效率及整合資源方式，協助業者掌握市場脈動與合作契機，並鼓勵業者共同規劃具創意及亮點的行銷活動。

台東縣觀光協會理事長李數奼表示，花東密不可分，互相是命運共同體，整合與團結是勢在必行的。台東鹿鳴溫泉酒店董事長、台東縣議員潘貴蘭期許花東發揮各自特色，持續吸引國內外旅客走進花東，深度體驗在地之美。

縱管處長許宗民表示，未來將以更開放與創新策略，邀請業者們參與政策推動，把市場第一線經驗帶進來、結合地方特色景點、文化資源與永續旅遊理念，打造具國際吸引力的觀光品牌。

許宗民指出，花東縱谷觀光圈聯盟的成立，不僅擴大合作範疇，更將透過花東縱谷兩地區域觀光資源及兩縣市間觀光效益共享與品牌聯合行銷，提升整體觀光競爭力；期盼透過「花東縱谷觀光圈聯盟」推動，串聯花東縱谷整區域觀光資源，攜手創造下一波觀光榮景，讓花東自然美景與人文魅力持續閃耀國際舞台。

花蓮 台東 花東縱谷

延伸閱讀

珍貴老樹不敵颱風 台東土地公廟老榕樹保留樹頭

玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

竹市光華國中師生花14天完成山海騎航 挑戰騎花東縱谷及揚帆渡蘭嶼

北部今晚慎防豪雨！周六雨炸中南部 3颱共存後續動態曝光

相關新聞

大陸伏季休漁結束防中共灰色地帶干擾 北部岸海聯合掃蕩

因應大陸伏季休漁結束，為防堵中共藉灰色地帶手法干擾及影響近期公投、罷免選舉，海巡署北部分署今天下午2時起，採「異地同時」...

花蓮藍白合體拚核三延役公投 傅崐萁點名村長要求大力催票

核三延役公投即將於23日舉行，花蓮藍白今天舉辦宣講活動，國民黨立院黨團總召傅崐萁大聲疾呼出門投下同意票，還請在場村長站起...

協助基隆長照資源 王正旭：急性後期整合照護計劃無縫接軌

立法院衛環委員會今衛生福利部立基隆醫院考察，衛福部政務次長呂建德等人到場，立委王正旭表示，主要了解「急性後期整合照護計劃...

基隆中元祭為期1個月燒紙錢多 集中焚燒改善空氣品質

「鷄籠中元祭」是每年重要民俗祭典，各宗教團體、社區常需焚燒大量紙錢，基隆市府環保局提供「紙錢集中焚燒」服務，將紙錢集中收...

伯公照護站2.0再啟新據點 台東增10處守護長者文化與生活

台東縣政府今舉辦「伯公照護站2.0聯合揭牌典禮」，由縣長饒慶鈴宣布以縣府自有資源挹注，除原有伯公照護站1.0的12站外，...

基隆市公車長期虧損負債逾12億 將優化路網、調整運價

基隆市公車處長期虧損未改善，目前累計虧損20億，銀行借款負債已逾12億，審計單位要求檢討營運成本審議程序、路線改善以減少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。