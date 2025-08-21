縱谷觀光圈聯盟啟動 花東攜手打造國際觀光品牌

縱管處日前舉辦花東縱谷觀光圈聯盟會員大會，宣布升級為「花東縱谷觀光圈聯盟」，象徵花蓮、台東攜手合作邁入嶄新里程碑，開啟跨縣市資源整合與產業合作新模式。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處今天發布訊息表示，19日在台東池上鄉日暉國際渡假村舉辦「花東縱谷觀光圈聯盟會員大會」，吸引花蓮、台東超過60名產業代表及觀光協會參與。

包括兩地旅宿業者、特色伴手禮品牌及觀光產業，池上鄉長林建宏也出席會議，共同見證觀光圈升級的重要時刻，並表示公所樂意加入觀光圈推動行列，攜手共同推動地方觀光發展。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，期望以更有效率及整合資源方式，協助業者掌握市場脈動與合作契機，並鼓勵業者共同規劃具創意及亮點的行銷活動。

台東縣觀光協會理事長李數奼表示，花東密不可分，互相是命運共同體，整合與團結是勢在必行的。台東鹿鳴溫泉酒店董事長、台東縣議員潘貴蘭期許花東發揮各自特色，持續吸引國內外旅客走進花東，深度體驗在地之美。

縱管處長許宗民表示，未來將以更開放與創新策略，邀請業者們參與政策推動，把市場第一線經驗帶進來、結合地方特色景點、文化資源與永續旅遊理念，打造具國際吸引力的觀光品牌。

許宗民指出，花東縱谷觀光圈聯盟的成立，不僅擴大合作範疇，更將透過花東縱谷兩地區域觀光資源及兩縣市間觀光效益共享與品牌聯合行銷，提升整體觀光競爭力；期盼透過「花東縱谷觀光圈聯盟」推動，串聯花東縱谷整區域觀光資源，攜手創造下一波觀光榮景，讓花東自然美景與人文魅力持續閃耀國際舞台。