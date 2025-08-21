協助基隆長照資源 王正旭：急性後期整合照護計劃無縫接軌

立法院衛環委員會今衛生福利部立基隆醫院考察，衛福部政務次長呂建德等人到場，立委王正旭表示，主要了解「急性後期整合照護計劃（PAC）」在地方醫療院所的推動狀況。他會爭取加強推動雙向轉介機制，擴大基隆在地長照資源，建立完整、連續、在地化的照護體系，達到無縫接軌。

王正旭與呂建德、部立基隆醫院院長林三齊、基隆市衛生局長張賢政等人，下午到基隆醫院日照中心和護理之家考察，並與日照中心長者一起做運動。

今天主要關切PAC的病人28天後要轉院的問題，王正旭說，PAC計畫對病人來說是從急性醫療過渡到社區或家庭照護的關鍵階段，但目前在空間、人力、跨專業合作等面向仍面臨挑戰，他將積極在中央爭取擴大補助與資源挹注，協助基層醫療院所克服實務困境，提升整體照護量能。

立委將協助統合部基、三總、長庚、礦工病人28天後轉院的問題，不要讓病人家屬要自己一家一家醫院跑，看哪裡要收。

王正旭表示，PAC與長照2.0之間的銜接機制同樣重要，病人從醫院回到社區後，能否順利銜接長照服務，是目前在基隆必須加強的一環，要能無縫接軌。他會持續推動強化雙向轉介機制，並爭取擴大基隆在地長照服務的深度與廣度，確保市民獲得不中斷的照護支持。

王正旭說，他將持續扮演中央與地方溝通的橋樑，為基隆爭取更多醫療與長照資源，打造完整、連續、在地化的照護體系，讓長者與家庭都能更安心。

呂建德指出，未來長照3.0最重要就是醫療與長照「醫照」整合， 希望能夠達到無縫接軌，讓民眾在出院後可以平順快速返家。