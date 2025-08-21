快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

聽新聞
0:00 / 0:00

協助基隆長照資源 王正旭：急性後期整合照護計劃無縫接軌

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
立法院衛環委員會今衛生福利部立基隆醫院考察，衛福部政務次長呂建德、立委王正九等人到場。圖／王正旭辦公室提供
立法院衛環委員會今衛生福利部立基隆醫院考察，衛福部政務次長呂建德、立委王正九等人到場。圖／王正旭辦公室提供

立法院衛環委員會今衛生福利部立基隆醫院考察，衛福部政務次長呂建德等人到場，立委王正旭表示，主要了解「急性後期整合照護計劃（PAC）」在地方醫療院所的推動狀況。他會爭取加強推動雙向轉介機制，擴大基隆在地長照資源，建立完整、連續、在地化的照護體系，達到無縫接軌。

王正旭與呂建德、部立基隆醫院院長林三齊、基隆市衛生局長張賢政等人，下午到基隆醫院日照中心和護理之家考察，並與日照中心長者一起做運動。

今天主要關切PAC的病人28天後要轉院的問題，王正旭說，PAC計畫對病人來說是從急性醫療過渡到社區或家庭照護的關鍵階段，但目前在空間、人力、跨專業合作等面向仍面臨挑戰，他將積極在中央爭取擴大補助與資源挹注，協助基層醫療院所克服實務困境，提升整體照護量能。

立委將協助統合部基、三總、長庚、礦工病人28天後轉院的問題，不要讓病人家屬要自己一家一家醫院跑，看哪裡要收。

王正旭表示，PAC與長照2.0之間的銜接機制同樣重要，病人從醫院回到社區後，能否順利銜接長照服務，是目前在基隆必須加強的一環，要能無縫接軌。他會持續推動強化雙向轉介機制，並爭取擴大基隆在地長照服務的深度與廣度，確保市民獲得不中斷的照護支持。

王正旭說，他將持續扮演中央與地方溝通的橋樑，為基隆爭取更多醫療與長照資源，打造完整、連續、在地化的照護體系，讓長者與家庭都能更安心。

呂建德指出，未來長照3.0最重要就是醫療與長照「醫照」整合， 希望能夠達到無縫接軌，讓民眾在出院後可以平順快速返家。

立法院衛環委員會今衛生福利部立基隆醫院考察，衛福部政務次長呂建德、立委王正九等人到場。圖／王正旭辦公室提供
立法院衛環委員會今衛生福利部立基隆醫院考察，衛福部政務次長呂建德、立委王正九等人到場。圖／王正旭辦公室提供
立法院衛環委員會今衛生福利部立基隆醫院考察，衛福部政務次長呂建德、立委王正九等人到場。圖／王正旭辦公室提供
立法院衛環委員會今衛生福利部立基隆醫院考察，衛福部政務次長呂建德、立委王正九等人到場。圖／王正旭辦公室提供

基隆 長照 王正旭

延伸閱讀

丹娜斯颱重創光電板 業者清除拖延 環境部重罰900萬元

病主法修正草案初審通過...曾進行預立醫療決定 不因意識昏迷無法執行

兒托監視器經費受影響？ 藍批衛福部牽拖

影／談去留 衛福部次長呂建德：競競業業為民眾福祉拼搏

相關新聞

協助基隆長照資源 王正旭：急性後期整合照護計劃無縫接軌

立法院衛環委員會今衛生福利部立基隆醫院考察，衛福部政務次長呂建德等人到場，立委王正旭表示，主要了解「急性後期整合照護計劃...

基隆中元祭為期1個月燒紙錢多 集中焚燒改善空氣品質

「鷄籠中元祭」是每年重要民俗祭典，各宗教團體、社區常需焚燒大量紙錢，基隆市府環保局提供「紙錢集中焚燒」服務，將紙錢集中收...

伯公照護站2.0再啟新據點 台東增10處守護長者文化與生活

台東縣政府今舉辦「伯公照護站2.0聯合揭牌典禮」，由縣長饒慶鈴宣布以縣府自有資源挹注，除原有伯公照護站1.0的12站外，...

基隆市公車長期虧損負債逾12億 將優化路網、調整運價

基隆市公車處長期虧損未改善，目前累計虧損20億，銀行借款負債已逾12億，審計單位要求檢討營運成本審議程序、路線改善以減少...

台東熱血鐵板燒店、超商業者再度出手 楊柳風災後慰勞警察

楊柳颱風重創台東各地，警察勤務繁重，災後復原工作更是龐雜，向來熱心公益的餐飲業者大埔鐵板燒台東店長陳仕倫及便利超商店長郭...

基隆擬發行公債 議會要求說明再審

基隆市議會昨審查「基隆市公債發行自治條例」草案，市府擬挹注基隆捷運建設、場站開發，讓資金靈活運用，多位議員認為欠缺專業的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。