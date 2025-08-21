風測有爭議影響釋迦保險理賠 黃建賓要求放寬認定

颱風楊柳重創台東釋迦，但保險理賠因風速參數的準確性出現爭議，立委黃建賓要求農業部、保險公司放寬認定，落實賠付。

國民黨籍立委黃建賓今天發布新聞稿表示，由農業部與明台產物保險公司攜手推出的「風速參數番荔枝保險」，由農業部農糧署提供保費補助，以約定氣象測站觀測到的風速、風力為基準，達標即可理賠，並依風力分級給予不同賠付比例。

他說，颱風楊柳直撲台東，台東收到14級強風的國家警報，但東河鄉風力測站卻僅有8級，導致無法獲得理賠。台東市使用之「台東知本水試所」測站，也因疑似處在防風林中，與鄰近測站數據有明顯差異，影響農友理賠金額。

黃建賓表示，今天邀集農業部農金署及明台產物保險公司開會，將農友意見表達給中央及保險公司，並要求依據保險契約第12條；若約定氣象觀測站無法提供氣象數據或所提供之數據顯有不合理情形時，應以其他替代氣象站數據為賠付依據，放寬認定標準，採納其他鄰近測站數據，落實保險賠付。

黃建賓表示，對於風力測站數據爭議問題，農金署應與保險公司共同全面檢討各測站之設置位置、驗證機制與實際災損之間情況，重新檢討各選定測站合理性。如測站數據確有不合理處，應即刻進行調整並增加約定測站數，使測站數據更具公正性，維護釋迦農民權益。