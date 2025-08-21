花蓮與日本新創社群簽MOU 邁向數位遊牧城市

花蓮縣府成立「雲基地」吸引新創業者進駐，今天再與日本福岡新創社群簽署合作意向書（MOU），盼能打造國際數位友善城市。會中也頒發15家旅宿業者首批「數位遊牧友善標章」。

花蓮縣府活化花蓮市府前路廢棄辦公廳舍，改建為雲基地辦公空間，建置高速互聯網、會議室及進駐空間，促進數位遊牧及國際人才交流。

花蓮雲基地今天舉行數位遊牧據點與國際新創社群簽署儀式，由花蓮縣長徐榛蔚與日本福岡最大海外社群Manabu Community創辦人巴伯羅．李維洛斯（PabloRiveros）代表簽署合作意向書。

徐榛蔚表示，花蓮縣府2019年成立青年發展中心／花蓮新創基地之後，從一開始參加創新創業嘉年華（Meet Taipei）只有7家花蓮新創業者，到現在主辦花蓮創新創業嘉年華（Meet Pacific）已經有79家以上花蓮在地量能，讓花蓮青年不用到台北就能與國際資源接軌，點燃新創和產業轉型的火苗。

巴伯羅．李維洛斯表示，目前正協助韓國政府在日本推動國際新創，並在福岡經營新創空間，商務沒有國界，花蓮有更多優質的中小企業，相信在他們的協助下，可增加國際曝光。

國家發展委員會專員徐德宇表示，國發會今年成立「遊牧台灣辦公室（Nomad Taiwan）」，1月起數位遊牧簽證上路，未來會持續檢討法規放寬，且中央正在推動AI十大建設，花東地區是計畫中重要的一環，希望未來能有更多國際數位遊牧者來到花蓮。

台灣數位遊牧者協會理事長徐愷也說，希望藉由這次合作契機，讓花蓮成為第一個與國際組織接軌的數位遊牧社群，將積極協助花蓮與各國際單位建立社群。

日本山梨大學教授暨Digital Nomad & Workation Lab發起人田中敦致詞提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，世界各地開始遠端工作新型態，打造數位遊牧基地，空間和環境設備尤為重要，日本人非常喜歡花蓮，所以非常有潛力推動數位遊牧。

台灣數位遊牧者協會今年推動旅宿業標章認證制度，審核項目包含高速網路、語言友善及生活便利等條件，以營造適合遠端工作優良環境，花蓮首波共有15家業者核准通過，今天頒發「數位遊牧友善標章」。