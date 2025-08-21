聽新聞
基隆中元祭為期1個月燒紙錢多 集中焚燒改善空氣品質
「鷄籠中元祭」是每年重要民俗祭典，各宗教團體、社區常需焚燒大量紙錢，基隆市府環保局提供「紙錢集中焚燒」服務，將紙錢集中收運至焚化廠處理，減輕區域型空氣汙染。
環保局表示，過量焚燒紙錢所產生的懸浮微粒（PM2.5）、異味氣體及大量落塵，影響空氣品質，透過集中收運機制，將分散焚燒行為導向至設有高效汙染防制設備的焚化設施，可有效削減空氣中細懸浮微粒與有害氣體排放，20年來，基隆市紙錢集中收運量已突破1700公噸。
民眾可透過電話專線（02）24651115分機271預約免費紙錢收運，登記時僅需於預定前1個工作天聯繫，服務時間為每周一至周五上午8時至下午5時。收運作業於周一至周六上午9時至下午4時辦理，另於中元節高峰期間增開周日上午9時至下午3時30分。
為因應非預約時段的民眾需求，環保局設置全年開放的「紙錢暫存交運區」，位信義區培德路221-3號前行約100公尺處，民眾可自備紙袋或紙箱將紙錢交運，減少臨時焚燒行為。
環保局長馬仲豪表示，推動紙錢集中焚燒，不僅是空氣品質管理的一環，更體現城市永續發展的理念。未來，環保局將持續深化友善祭祀文化，搭配環境教育、社區宣導與資源整合，鼓勵更多宗教團體與市民朋友共同參與，讓祭祀文化與清新空氣得以並存。
環保局另響應環境部「環保友善祭祀」政策，辦理紙錢減量推廣活動，鼓勵民眾將購買紙錢的費用轉為「以功代金」社福團體的善款，符合資格者還可參與抽獎活動，獎項包括除濕機、氣炸烤箱、節能風扇及全聯禮券等，10月1日公開直播抽獎。
