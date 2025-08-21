快訊

基隆中元祭為期1個月燒紙錢多 集中焚燒改善空氣品質

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中元祭為期1個月燒紙錢多，集中焚燒改善空氣品質。圖／環保局提供
「鷄籠中元祭」是每年重要民俗祭典，各宗教團體、社區常需焚燒大量紙錢，基隆市府環保局提供「紙錢集中焚燒」服務，將紙錢集中收運至焚化廠處理，減輕區域型空氣汙染。

環保局表示，過量焚燒紙錢所產生的懸浮微粒（PM2.5）、異味氣體及大量落塵，影響空氣品質，透過集中收運機制，將分散焚燒行為導向至設有高效汙染防制設備的焚化設施，可有效削減空氣中細懸浮微粒與有害氣體排放，20年來，基隆市紙錢集中收運量已突破1700公噸。

民眾可透過電話專線（02）24651115分機271預約免費紙錢收運，登記時僅需於預定前1個工作天聯繫，服務時間為每周一至周五上午8時至下午5時。收運作業於周一至周六上午9時至下午4時辦理，另於中元節高峰期間增開周日上午9時至下午3時30分。

為因應非預約時段的民眾需求，環保局設置全年開放的「紙錢暫存交運區」，位信義區培德路221-3號前行約100公尺處，民眾可自備紙袋或紙箱將紙錢交運，減少臨時焚燒行為。

環保局長馬仲豪表示，推動紙錢集中焚燒，不僅是空氣品質管理的一環，更體現城市永續發展的理念。未來，環保局將持續深化友善祭祀文化，搭配環境教育、社區宣導與資源整合，鼓勵更多宗教團體與市民朋友共同參與，讓祭祀文化與清新空氣得以並存。

環保局另響應環境部「環保友善祭祀」政策，辦理紙錢減量推廣活動，鼓勵民眾將購買紙錢的費用轉為「以功代金」社福團體的善款，符合資格者還可參與抽獎活動，獎項包括除濕機、氣炸烤箱、節能風扇及全聯禮券等，10月1日公開直播抽獎。

基隆中元祭為期1個月燒紙錢多，集中焚燒改善空氣品質。圖／環保局提供
基隆 中元祭 環保局長 空氣品質

相關新聞

基隆中元祭為期1個月燒紙錢多 集中焚燒改善空氣品質

「鷄籠中元祭」是每年重要民俗祭典，各宗教團體、社區常需焚燒大量紙錢，基隆市府環保局提供「紙錢集中焚燒」服務，將紙錢集中收...

伯公照護站2.0再啟新據點 台東增10處守護長者文化與生活

台東縣政府今舉辦「伯公照護站2.0聯合揭牌典禮」，由縣長饒慶鈴宣布以縣府自有資源挹注，除原有伯公照護站1.0的12站外，...

基隆市公車長期虧損負債逾12億 將優化路網、調整運價

基隆市公車處長期虧損未改善，目前累計虧損20億，銀行借款負債已逾12億，審計單位要求檢討營運成本審議程序、路線改善以減少...

台東熱血鐵板燒店、超商業者再度出手 楊柳風災後慰勞警察

楊柳颱風重創台東各地，警察勤務繁重，災後復原工作更是龐雜，向來熱心公益的餐飲業者大埔鐵板燒台東店長陳仕倫及便利超商店長郭...

基隆擬發行公債 議會要求說明再審

基隆市議會昨審查「基隆市公債發行自治條例」草案，市府擬挹注基隆捷運建設、場站開發，讓資金靈活運用，多位議員認為欠缺專業的...

影／七夕情人節基隆浪漫夜 KEELUNG地標煙火秀、無人機演出

七夕情人節即將到來，基隆市文化觀光局將於8月29日七夕之夜晚間8點30分在虎仔山「KEELUNG 地標」施放七夕無人機煙...

