花蓮南區5橋梁溪底便道被沖毀 蚊子洞先搶通
受近期颱風影響，花蓮玉長、高寮、明里、崙天及蚊子洞溪底便道遭沖毀流失、交通中斷，影響居民農產運輸，經搶修，蚊子洞便橋今天中午通車，其他橋梁便道預計汛期過後施工。
花蓮南區秀姑巒溪及支流鱉溪的橋梁，因2022年0918地震震垮、或因颱風造成橋面沉陷、破損，目前玉長、高寮、崙天、明里、蚊子洞橋等橋梁仍新建施工未完成，往來交通縣府施作溪底便道暫代。
受丹娜絲、薇帕及楊柳颱風連續侵襲，5處溪底便道都被沖毀無法通行，居民只能繞道而行，造成不便。其中富里鄉蚊子洞便橋將在今天中午通車，至於其他4座橋梁便道由縣府建設處發包，預計汛期過後陸續施工。
富里鄉公所表示，蚊子洞新橋目前工程進度約65%，預計年底完工；崙天大橋新建工程，預計2026年10月30日完工，目前進度約45%；明里大橋新建工程，已完成規劃設計，上網公開招標，期望能儘速發包開工，改善地方交通安全。
富里鄉公所指出，崙天、明里便橋已被沖毀，路面也全部流失，必須重新修復，若短期無颱風威脅，25日崙天便橋將施工；明里便橋的部份，考量河川通水斷面，預計將鋼便橋長度由70公尺延長至100公尺，高度再加高至少1.5至2公尺，以增加流水斷面減少阻塞情形。
至於玉里鎮的高寮、玉長便道目前仍封閉不能通行，鎮公所表示，因為秀姑巒溪河道寬，鋼便橋跨距大，縣府考量汛期尚未結束，擔心施工中又遇到豪雨或颱風，便橋恐又會流失，因此擬於8月底之後才會陸續進場施工。
