伯公照護站2.0再啟新據點 台東增10處守護長者文化與生活

台東縣政府今舉辦「伯公照護站2.0聯合揭牌典禮」，由縣長饒慶鈴宣布以縣府自有資源挹注，除原有伯公照護站1.0的12站外，另在長濱、東河、卑南、太麻里、大武及台東市等地新設10處據點，守護長者文化與生活 。

饒慶鈴表示，伯公照護站2.0的推動，不僅是據點的擴充，更將文化傳承與在地照顧相結合，讓長輩在熟悉的語言、歌謠與飲食中獲得陪伴與支持，也讓年輕世代有機會參與其中，形成跨世代共融的社區氛圍。

她進一步指出，縣內客家人口約占2成，過去縣內原有12處伯公照護站，由客委會補助設立，但因規定須符合客語人口達5成方能設站，使得縮限服務範圍，縣府突破法令限制，編預算支持，再6鄉鎮市增設10站。

各新設據點將依在地需求規畫課程，持續辦理客語學習、文化講座、健康促進及老幼同樂活動，讓長者在熟悉的文化氛圍中獲得妥善照顧，讓每一位鄉親，不分年齡，都能在生活中親近客家文化、傳承信仰。

縣府民政處表示，未來將持續深化「文化照顧」政策，串聯客家、原住民、閩南等多元族群特色，打造溫暖、共融且幸福的台東。