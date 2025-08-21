快訊

4歲童帶1歲妹爬公寓鐵窗 嚇壞路人急報警

卓榮泰：新財劃法上路中央多釋4165億元 明年將舉債4000億元

PLG／接替鋼鐵人的第四隊出現了！洋基工程加入P聯盟

伯公照護站2.0再啟新據點 台東增10處守護長者文化與生活

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府今舉辦「伯公照護站2.0聯合揭牌典禮」，由縣長饒慶鈴宣布除原有中央伯公照護站1.0的12站外，縣府另再新設10站，守護長者文化與生活 。圖／台東縣政府提供
台東縣政府今舉辦「伯公照護站2.0聯合揭牌典禮」，由縣長饒慶鈴宣布除原有中央伯公照護站1.0的12站外，縣府另再新設10站，守護長者文化與生活 。圖／台東縣政府提供

台東縣政府今舉辦「伯公照護站2.0聯合揭牌典禮」，由縣長饒慶鈴宣布以縣府自有資源挹注，除原有伯公照護站1.0的12站外，另在長濱、東河、卑南、太麻里、大武及台東市等地新設10處據點，守護長者文化與生活 。

饒慶鈴表示，伯公照護站2.0的推動，不僅是據點的擴充，更將文化傳承與在地照顧相結合，讓長輩在熟悉的語言、歌謠與飲食中獲得陪伴與支持，也讓年輕世代有機會參與其中，形成跨世代共融的社區氛圍。

她進一步指出，縣內客家人口約占2成，過去縣內原有12處伯公照護站，由客委會補助設立，但因規定須符合客語人口達5成方能設站，使得縮限服務範圍，縣府突破法令限制，編預算支持，再6鄉鎮市增設10站。

各新設據點將依在地需求規畫課程，持續辦理客語學習、文化講座、健康促進及老幼同樂活動，讓長者在熟悉的文化氛圍中獲得妥善照顧，讓每一位鄉親，不分年齡，都能在生活中親近客家文化、傳承信仰。

縣府民政處表示，未來將持續深化「文化照顧」政策，串聯客家、原住民、閩南等多元族群特色，打造溫暖、共融且幸福的台東。

傳承 台東 客家文化

延伸閱讀

颱風楊柳重創台東 藍綠立委要求準用災後復原條例

屋頂光電板經不起15級強風被吹翻 饒慶鈴：將要求加固

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴總統指國人誤會

雲林縣府團隊訪台東縣府 深度交流共享治理經驗

相關新聞

基隆市公車長期虧損負債逾12億 將優化路網、調整運價

基隆市公車處長期虧損未改善，目前累計虧損20億，銀行借款負債已逾12億，審計單位要求檢討營運成本審議程序、路線改善以減少...

伯公照護站2.0再啟新據點 台東增10處守護長者文化與生活

台東縣政府今舉辦「伯公照護站2.0聯合揭牌典禮」，由縣長饒慶鈴宣布以縣府自有資源挹注，除原有伯公照護站1.0的12站外，...

台東熱血鐵板燒店、超商業者再度出手 楊柳風災後慰勞警察

楊柳颱風重創台東各地，警察勤務繁重，災後復原工作更是龐雜，向來熱心公益的餐飲業者大埔鐵板燒台東店長陳仕倫及便利超商店長郭...

基隆擬發行公債 議會要求說明再審

基隆市議會昨審查「基隆市公債發行自治條例」草案，市府擬挹注基隆捷運建設、場站開發，讓資金靈活運用，多位議員認為欠缺專業的...

影／七夕情人節基隆浪漫夜 KEELUNG地標煙火秀、無人機演出

七夕情人節即將到來，基隆市文化觀光局將於8月29日七夕之夜晚間8點30分在虎仔山「KEELUNG 地標」施放七夕無人機煙...

高鐵延伸宜蘭計畫通過環評審查 縣政府：期盼民國125年通車

高鐵延伸宜蘭計畫案今天通過環評大會審查，代理縣長林茂盛感謝環評委員及中央、地方各界的支持，強調這是共同努力的成果，期盼後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。