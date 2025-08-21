基隆市公車長期虧損負債逾12億 將優化路網、調整運價

基隆市公車處長期虧損未改善，目前累計虧損20億，銀行借款負債已逾12億，審計單位要求檢討營運成本審議程序、路線改善以減少虧損。民代建議提高司機待遇、調整公車運價。市府表示，路網將優化，年底前召開公車運價審議委員會大會調整公車運價及補貼方式，將提升司機待遇，但不會調升價票。

基隆市政府公車處經營57條路線，設有1148 處公車站點、候車亭 219座，去年5 月啟用「便民貼心鈴」服務，113年度接受交通部公路局及市政府補助經費1億2965 萬餘元，補貼營運路線虧損及建構多行式智慧站牌等。

基隆審計室在決算審核報告中指出，基隆市公車處負債已逾12億元，累計虧損20億元，去年度營運結果，淨損7203萬餘元，如扣除市政府營運路線補貼1億2000 萬元，實際虧損1億9203萬餘元。

基隆審計室函請市政府改善長期虧損提改善方案，應妥適核算各路線合理營運成本，研議召開營運審議委員會徵集專家或委員意見，督促公車處審慎研議路線或服務品質優化措施。

議員吳驊珈表示，市府應核實計算基隆市公車實際成本後給予票價差補貼，改善長期虧損，司機待遇比不上民間公司、人數不足、離職率高，要求市府召開運價審議委員會，實際核算運價。

議員陳冠羽建議釋出部分偏遠路線讓「小黃公車」營運，解決公車班次不足問題，嘉義市公營與民營合作後轉虧為盈，值得借鏡。市府應先從提升司機待遇著手，讓司機待遇接近業界，並逐步將人力補足，並提出相關營運虧損改善方案。

交通處長陳耀川說，市府已成立市公車運價審議委員會，年底前將開運價審議大會，針對運價的18項成本提出運價報告，運價公布後，票價與運價差額的補貼部分，交通處將會編列在明年度的總預算。

交通處已委外辦理公車路網優化及營運績效改善研究案，辦理期間公車處將先就撙節成本與減少支出提出檢討改善措施，將依汽車運輸業客貨運運價準則檢討相關成本資料，提送至運價審議委員會審議。

市府公車處表示，會持續改善公車司機薪資、車輛維護品質，視運價審議結果及明年度總預算調整。