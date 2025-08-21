快訊

台東熱血鐵板燒店、超商業者再度出手 楊柳風災後慰勞警察

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東市大埔鐵板燒台東店長陳仕倫（左）慰勞警察，台東警察局長蔡燕明（右）致贈感謝狀。圖／台東縣警局提供
台東市大埔鐵板燒台東店長陳仕倫（左）慰勞警察，台東警察局長蔡燕明（右）致贈感謝狀。圖／台東縣警局提供

楊柳颱風重創台東各地，警察勤務繁重，災後復原工作更是龐雜，向來熱心公益的餐飲業者大埔鐵板燒台東店長陳仕倫及便利超商店長郭俊賢再度出手，兩人聯手致贈200份麵包與茶飲，以實際行動慰勞基層警察人員。

颱風期間，道路積水、樹木傾倒及招牌掉落等災情頻傳，風雨交加之際，台東警察局全體員警全力投入防颱勤務，無論是道路封閉管制或協助居民脫困，許多場景都有基層員警辛苦執勤身影，更有人多日冒雨執勤，數日未能返家。

為慰勞警察辛苦守護治安、協助交通疏導與防災救援，大埔鐵板燒台東旗艦店店主陳仕倫與便利商店店長郭俊賢聯手致贈200份麵包與茶飲，昨送至台東縣警察局，帶來滿滿的肯定與支持。

基層員警說，平日工作不怕辛苦，最怕被大家覺得理所當然，「收到這些慰問，感覺努力被看見了，真的很溫暖。」

台東縣警察局表示，將持續強化與地方企業、民間團體的連結，建立良性的互動平臺。未來無論是在防災、交通安全宣導、反詐騙推廣或社區服務等面向，都希望與地方攜手合作，讓警察不僅是治安的守護者，更是社區居民的好夥伴。

台東市超商業者郭俊賢（左二）、大埔鐵板燒台東店長陳仕倫（右一）聯手慰勞辛苦員警。圖／台東縣警局提供
台東市超商業者郭俊賢（左二）、大埔鐵板燒台東店長陳仕倫（右一）聯手慰勞辛苦員警。圖／台東縣警局提供

警察 台東 店長

