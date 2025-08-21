聽新聞
基隆擬發行公債 議會要求說明再審
基隆市議會昨審查「基隆市公債發行自治條例」草案，市府擬挹注基隆捷運建設、場站開發，讓資金靈活運用，多位議員認為欠缺專業的可行性評估、事前未向議會報告，條文空洞，憂心成為未來財政缺口，條例沒有通過，議會要求先有專業評估及開專案說明會，退回下次定期會再送審。
財政處說明，財政部去年要求各縣市須訂定公債自治條例，將列入年度財政考核項目之一，市府是依財政部建議訂定自治條例。發行公債是籌措資金的管道，目的是希望能降低債務利息、調整財務操作。
市府秘書長方定安解釋，市府考量多元籌措財務擬發行公債，先提自治條例做為法源依據，未來基隆捷運建設周邊場站和都更區開發等都需要龐大資金，公債可多元取得資金，讓相關建設推動更順暢。
議員張顥瀚表示，發行公債固然可提高市政資金靈活度，市府在臨時會前完全沒有詳細說明發行公債目的，也未向議會分析發行公債後的利弊得失，如果貿然通過卻運用不當，恐導致債留子孫，要求市府應在下個會期前向議會做專案報告，才能進行實質審查。
議員陳冠羽說，基隆哪些重大建設需市府自力完成，應該說清楚，公債要用於何處沒有列就送自治條例審議，憂公債恐淪為財政缺口。
議審決議，要求市府財政處備妥補充資料，辦理專案說明會，下次議會定期會再提自治條例送審。
