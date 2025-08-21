快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆擬發行公債 議會要求說明再審

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
擬挹注基隆捷運建公債自治條例爭議大，昨審查沒有通過， 議員憂淪財政缺口。記者游明煌／攝影
擬挹注基隆捷運建公債自治條例爭議大，昨審查沒有通過， 議員憂淪財政缺口。記者游明煌／攝影

基隆市議會昨審查「基隆市公債發行自治條例」草案，市府擬挹注基隆捷運建設、場站開發，讓資金靈活運用，多位議員認為欠缺專業的可行性評估、事前未向議會報告，條文空洞，憂心成為未來財政缺口，條例沒有通過，議會要求先有專業評估及開專案說明會，退回下次定期會再送審。

財政處說明，財政部去年要求各縣市須訂定公債自治條例，將列入年度財政考核項目之一，市府是依財政部建議訂定自治條例。發行公債是籌措資金的管道，目的是希望能降低債務利息、調整財務操作。

市府秘書長方定安解釋，市府考量多元籌措財務擬發行公債，先提自治條例做為法源依據，未來基隆捷運建設周邊場站和都更區開發等都需要龐大資金，公債可多元取得資金，讓相關建設推動更順暢。

議員張顥瀚表示，發行公債固然可提高市政資金靈活度，市府在臨時會前完全沒有詳細說明發行公債目的，也未向議會分析發行公債後的利弊得失，如果貿然通過卻運用不當，恐導致債留子孫，要求市府應在下個會期前向議會做專案報告，才能進行實質審查。

議員陳冠羽說，基隆哪些重大建設需市府自力完成，應該說清楚，公債要用於何處沒有列就送自治條例審議，憂公債恐淪為財政缺口。

議審決議，要求市府財政處備妥補充資料，辦理專案說明會，下次議會定期會再提自治條例送審。

延伸閱讀

影／七夕情人節基隆浪漫夜 KEELUNG地標煙火秀、無人機演出

基隆無人機煙火秀 29日七夕夜登場

擬挹注基隆捷運建公債自治條例爭議大沒過關 議員憂淪財政缺口

基隆公共場所AED未妥善管理 電池或電擊貼片逾期最長7年

相關新聞

基隆擬發行公債 議會要求說明再審

基隆市議會昨審查「基隆市公債發行自治條例」草案，市府擬挹注基隆捷運建設、場站開發，讓資金靈活運用，多位議員認為欠缺專業的...

影／七夕情人節基隆浪漫夜 KEELUNG地標煙火秀、無人機演出

七夕情人節即將到來，基隆市文化觀光局將於8月29日七夕之夜晚間8點30分在虎仔山「KEELUNG 地標」施放七夕無人機煙...

高鐵延伸宜蘭計畫通過環評審查 縣政府：期盼民國125年通車

高鐵延伸宜蘭計畫案今天通過環評大會審查，代理縣長林茂盛感謝環評委員及中央、地方各界的支持，強調這是共同努力的成果，期盼後...

影／基市府人行道工程挖破天然氣管 逾2千戶停氣今晚7時復氣

基隆市府在暖暖區源遠路人行道改善工程，今天中午開挖時挖破天然氣管線，天然氣噴出，消防到場射水控制，欣隆公司到緊急關閉開關...

媽祖庇佑「天后咖啡」受歡迎 功德隨喜免費飲用亦無妨

台東縣關山鎮信仰中心「天后宮」除了祭拜立香所飄出的木料味道外，近年來也不時有淡淡的咖啡香氣。3年前經營電信、監視系統的彭...

擬挹注基隆捷運建公債自治條例爭議大沒過關 議員憂淪財政缺口

基隆市議會今天審查「基隆市公債發行自治條例」草案，市府擬挹注基隆捷運建設、場站開發，讓資金靈活運用，但多位議員認為欠缺專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。