影／七夕情人節基隆浪漫夜 KEELUNG地標煙火秀、無人機演出

七夕情人節即將到來，基隆市文化觀光局將於8月29日七夕之夜晚間8點30分在虎仔山「KEELUNG 地標」施放七夕無人機煙火秀。首度結合高空、中低空煙火與無人機圖形演出，共度屬於基隆的告白之夜。

今年的無人機煙火以愛情故事為主軸，鋪陳六大篇章，自「約定一生在基隆」揭開序幕，帶領觀眾在港灣夜色中邂逅「相遇」、走進「相識」，歷經情感中的「相爭」起伏，最終在煙火最絢爛的時刻「相愛」，並在無人機與煙火的合奏中「相許」彼此。

基隆市文化觀光局長江亭玫說，基隆港灣擁有獨特的山海景觀，七夕夜以無人機結合煙火帶來國際水準的表演。她推薦最佳煙火觀賞點，包括海洋廣場、國門廣場、微風東岸、基隆塔、中正公園以及叁肆行頂樓等視野良好的指定觀賞點。

海洋廣場、國門廣場、微風東岸將配置音響設備，讓觀眾在欣賞煙火的同時，同步享受浪漫的配樂。

江亭玫建議，看完煙火後可步行前往廟口夜市，品嘗天婦羅、滷肉飯、泡泡冰；深夜還可到崁仔頂魚市，住宿一晚後，清晨到和平島阿拉寶灣迎接日出，再到正濱漁港色彩屋拍照打卡，坐在附近咖啡館看海；若想安排文化走讀，推薦白米甕砲台、沙灣歷史文化園區、基隆要塞司令部等景點，沿著歷史軌跡尋訪這座城市的故事。