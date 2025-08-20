馬太鞍溪堰塞湖空勤助壩頂裝水位計 估10月初溢流

監測花蓮馬太鞍溪堰塞湖，空勤直升機協助，由林保署花蓮分署與成功大學防災研究中心共9人，今天在堰塞湖壩頂成功裝設水位計；數據顯示，目前湖水面距溢流點尚有約40公尺。

因颱風薇帕影響，花蓮馬太鞍溪上游7月25日發生大規模邊坡崩塌，形成新生堰塞湖。

林業及自然保育署花蓮分署今天表示，為提升監測能力，在內政部空中勤務總隊協助下，工作人員與成功大學防災研究中心共9人，今天順利搭乘直升機，將水位計成功裝設於堰塞湖壩頂。

根據水位計最新回傳數據顯示，目前湖水面距離溢流點尚有約40公尺，未來將能提供相關單位及花蓮縣政府更精確警戒資訊，作為下游居民疏散避難重要依據。

林保署指出，馬太鞍溪堰塞湖自形成以來，已召開2次專家諮詢會議，邀集行政院災害防救辦公室、工程會、國家災害防救科技中心（NCDR）、水利署、農村水保署及國防部等單位共同研商，包括壩頂降挖、炸開壩體、虹吸抽水等多種減壓方案。

不過，受限於堰塞湖地處偏遠、無道路可通達，且壩體土石鬆軟、周邊持續崩塌，還須考量颱風、豪雨及地震風險，皆使機具進場施工困難且具高度危險性，專家評估短時間內以工程手段處理恐不可行；因此，以強化監測警戒與下游防減災措施，作為目前主要應變策略。

花蓮分署表示，已在湖區周邊設置雨量計、濃度計、CCTV監視器，並連結水利署下游水位站及監視影像，隨時掌握最新狀況，但因壩頂地形險峻、無道路可達及受山區氣候影響，水位計安裝困難；在空勤總隊支援下，終於成功將水位計吊掛至壩頂，完成設置。

依據今天統計模型推估，目前堰塞湖湖面面積約82公頃，蓄水量約4800萬噸，已達滿水量（約9100萬噸）的53%；在無豪大雨情況下，預估湖水恐於10月初溢流壩頂。

花蓮分署長黃群策指出，水位計的裝設象徵監測精準度大幅提升，搭配既有雨量數據，能建立更完整監測模型，科學化掌握湖水上升趨勢與溢流風險；這些數據將作為重要防災依據，一旦水位或累積雨量達警戒值，花蓮分署將立即通報花蓮縣政府啟動必要疏散措施，確保下游居民安全。

花蓮分署呼籲，民眾切勿進入馬太鞍溪溪床及周邊河道活動，並請持續留意政府單位發布警戒資訊，共同守護生命財產安全。