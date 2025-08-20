高鐵延伸宜蘭計畫通過環評審查 縣政府：期盼民國125年通車

高鐵延伸宜蘭計畫案今天通過環評大會審查，代理縣長林茂盛感謝環評委員及中央、地方各界的支持，強調這是共同努力的成果，期盼後續程序加速推進，讓高鐵早日駛入宜蘭，並建請中央加速宜蘭至羅東段鐵路高架與高鐵延伸計畫審議，力拚年底前送行政院核定，124、125年分別通車，帶動地方發展。

林茂盛今出席環境部第37次環境影響評估審查委員會，代表宜蘭縣民表達心聲。他指出，每逢週末或連續假期，宜蘭人長期飽受塞車困擾，嚴重影響日常生活與外出權力，因此建設快速且安全的高鐵，正是宜蘭鄉親多年來最殷切的期盼。

縣府表示，為配合高鐵延伸計畫完成後，提升縣民搭車轉乘便利性及外縣市大量遊客的旅運需求，縣府預計於114年底完成「宜蘭縣總體運輸發展計畫－軌道站區聯外道路改善暨運輸需求模型更新服務」，將規劃於高鐵高架路廊兩側興建北向聯絡道路，並沿鄉道及計畫道路向南延伸，跨越蘭陽溪新建橋梁，成為未來高鐵站區南北向的重要聯外大道。

此外，縣府已受交通部鐵道局委託辦理「高鐵特定區」計畫，將廣納民意加速相關行政程序，並預留景觀軸帶，讓旅客能自高鐵月台遠眺龜山島，展現宜蘭獨特的山海風貌。