基隆無人機煙火秀 29日七夕夜登場

基隆市政府今天表示，為迎接七夕情人節，29日晚間8時30分將在虎仔山「KEELUNG 地標」舉辦「浪漫基隆七夕無人機煙火秀」，結合空中煙火與無人機演出，歡迎民眾前往欣賞。

市府文化觀光局發布新聞稿指出，這場活動以6大篇章的愛情故事為主軸，也是基隆首度讓煙火與無人機兩種表演形式同台對話，並以層次更豐富的節奏，展現城市浪漫。

文化觀光局也推薦當天最佳觀賞點，包括海洋廣場、國門廣場、微風東岸、基隆塔、中正公園等視野良好的指定觀賞點。此外，海洋廣場、國門廣場、微風東岸也將配置音響設備，讓觀眾在欣賞煙火時，也能同步享受浪漫配樂，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。

文化觀光局表示，為確保煙火順利施放，太平國小旁停車場將於28日中午12時至29日晚間11時暫停開放車輛停放；活動當天請民眾避免前往「KEELUNG 地標」周邊，維持安全。如遇天候因素，活動將視情況調整，最新訊息以「基隆市文化觀光局」臉書（Facebook）專頁公告為準。