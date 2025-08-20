楊柳颱風重創台東酪梨產業 立委要求農業部專案補助協助農民重建生計

楊柳颱風日前挾狂風暴雨橫掃台東，重創酪梨產區，果樹倒伏、落果，農民損失慘重，今年收益幾近全毀，接下來幾年量與質亦受影響。酪梨農向立委陳情，指政府雖針對本次颱風啟動農業現金救助，但因年初寒害已申請過補助，受「酪梨寒害補助1年僅限1次」限制，無法再次申請颱風災損補助，讓農友陷入生計困境。

立委陳瑩表示，寒害可能是影響農民當年的收成，但楊柳颱風將酪梨果樹吹倒、種植的新樹苗等曝曬後枯死，明年的收成也大受影響，農業部務必正視並放寬補助的限制，採專案補助的方式，協助農民度過難關，政府應成為農民的堅強後盾，確保獲得公平支持，重建希望。

另立委莊瑞雄委員也表達強烈關切，他表示2次的災害影響的層面不同，農民卻因補助限制承擔不合理損失。災害無常，政策應更具彈性，尤其針對長期作物如酪梨，補助設計應考量其特殊，農業部應盡速調整酪梨寒害補助政策，並提供種苗、肥料等復耕支援等產業輔導專案方式。

據農業部統計，114年台東縣1到2月低溫天然災害救助，酪梨農情面積259.77公頃，核定救助面積有230.75公頃。此次風災不僅讓農民當季收入銳減，果樹枯死更將影響未來數年收成，嚴重威脅家庭生計與地方經濟。農民反映，年初寒害已使許多酪梨農申請補助，如今颱風再襲，卻因酪梨寒害補助「1年1次」的限制，無法獲得進一步援助。

農業部承諾針對受楊柳颱風2度受害的酪梨農民，採取「產業輔導」措施，提供種苗、肥料及復耕設備等專案補助，具體方案將於近期公布。