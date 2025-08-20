快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基市府人行道工程挖破天然氣管 逾2千戶停氣今晚7時復氣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基市府人行道工程挖破天然氣管，2千多戶停氣，今晚7時復氣。記者游明煌／翻攝
基市府人行道工程挖破天然氣管，2千多戶停氣，今晚7時復氣。記者游明煌／翻攝

基隆市府在暖暖區源遠路人行道改善工程，今天中午開挖時挖破天然氣管線，天然氣噴出，消防到場射水控制，欣隆公司到緊急關閉開關搶修，造成2113用戶停氣，預計今晚7時才能搶修完成恢復供氣。

基隆市消防局今天中午12時56分獲報，源遠路209號前人行道施工廠商不慎挖破欣隆天然氣管線，由於天然氣噴出，多輛消防車趕至戒備，射水警戒，並避免人車靠近。

欣隆人員搶修人員抵達現場，經查為中壓管線破損漏氣，下午2時關閉中壓球閥完成停氣，開始開挖搶傷。停氣範圍包括源遠路152至260號及暖碇、東碇路。

欣隆表示，受影響範圍用戶已指派業務人員專人及簡訊向用戶說明，造成用戶不便，深表歉意。停氣共2113戶，預計今晚7時完成復氣作業。

基市府人行道工程挖破天然氣管，2千多戶停氣，今晚7時復氣。記者游明煌／翻攝
基市府人行道工程挖破天然氣管，2千多戶停氣，今晚7時復氣。記者游明煌／翻攝
基市府人行道工程挖破天然氣管，2千多戶停氣，今晚7時復氣。記者游明煌／翻攝
基市府人行道工程挖破天然氣管，2千多戶停氣，今晚7時復氣。記者游明煌／翻攝

基隆 人行道

延伸閱讀

東元承攬台中渢妙風電陸上變電站工程 深化離岸風電布局

東元統包工程 台中渢妙離岸風場陸上變電站開工動土

議員指重大建設執行率極差 基市府：積極檢討

桃園平鎮新闢南京路無人行道惹議 議員請命速增設人行道及標誌標線

相關新聞

影／基市府人行道工程挖破天然氣管 逾2千戶停氣今晚7時復氣

基隆市府在暖暖區源遠路人行道改善工程，今天中午開挖時挖破天然氣管線，天然氣噴出，消防到場射水控制，欣隆公司到緊急關閉開關...

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

有網友在社群平台分享，與友人一同用餐，喝可樂時竟吐出一隻大蟑螂，並附上櫻桃鴨照片，被認出就是以櫻桃霸王鴨知名的蘭城晶英酒...

媽祖庇佑「天后咖啡」受歡迎 功德隨喜免費飲用亦無妨

台東縣關山鎮信仰中心「天后宮」除了祭拜立香所飄出的木料味道外，近年來也不時有淡淡的咖啡香氣。3年前經營電信、監視系統的彭...

擬挹注基隆捷運建公債自治條例爭議大沒過關 議員憂淪財政缺口

基隆市議會今天審查「基隆市公債發行自治條例」草案，市府擬挹注基隆捷運建設、場站開發，讓資金靈活運用，但多位議員認為欠缺專...

花蓮文旦全果變黃金！ 加工設備每日處理8噸 農友收益再升級

距離中秋節還有1個多月，花蓮文旦陸續採收，花蓮農改場完成文旦加工技術與設備研發，輔導瑞穗鄉農會建置加工場域。文旦從果皮到...

台東鹿野百年老樹不敵楊柳遭吹倒下 公所：留下樹頭順其自然重新生長

台東縣府列管的鹿野鄉珍貴老樹「五十戶土地公廟」榕樹，曾染病被搶救存活下來，未料，這次遭楊柳颱風吹倒下，村民擔心這次恐活不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。