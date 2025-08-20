影／基市府人行道工程挖破天然氣管 逾2千戶停氣今晚7時復氣

基隆市府在暖暖區源遠路人行道改善工程，今天中午開挖時挖破天然氣管線，天然氣噴出，消防到場射水控制，欣隆公司到緊急關閉開關搶修，造成2113用戶停氣，預計今晚7時才能搶修完成恢復供氣。

基隆市消防局今天中午12時56分獲報，源遠路209號前人行道施工廠商不慎挖破欣隆天然氣管線，由於天然氣噴出，多輛消防車趕至戒備，射水警戒，並避免人車靠近。

欣隆人員搶修人員抵達現場，經查為中壓管線破損漏氣，下午2時關閉中壓球閥完成停氣，開始開挖搶傷。停氣範圍包括源遠路152至260號及暖碇、東碇路。