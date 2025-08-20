聽新聞
媽祖庇佑「天后咖啡」受歡迎 功德隨喜免費飲用亦無妨
台東縣關山鎮信仰中心「天后宮」除了祭拜立香所飄出的木料味道外，近年來也不時有淡淡的咖啡香氣。3年前經營電信、監視系統的彭姓業者主動捐贈廟方咖啡機，前後至今已經陸續更換過6台而目前維持2台運作。
有的民眾視金融機構的飲水機為「發財水」，希望能夠因此帶來財運亨通；有的認為大廟因為有神明庇佑則是「平安水」，在關山大廟提供有「天后咖啡」大受信徒、民眾歡迎，甚至有人還每天都來報到在拜拜後就是要喝。
關山天后宮表示，在結緣品展示櫃後方設置有2台的咖啡機，每天從早到晚採取自助式供應。信眾彭成業捐贈咖啡機和咖啡豆，有的在喝完後立即表達願意捐贈咖啡豆供後續的人使用。
廟方指出，昔日供桌上有擺放「平安水」讓信眾祈求飲用，沒想到媽祖加持過的「天后咖啡」推出後立即深獲好評；無論是在清晨上班前來杯藉以提神醒腦，或是白天來廟裡拜拜喝杯祈求好運連連。
外界形容商品價格優惠或接近成本稱之為佛心價，而關山的「天后咖啡」免費供應或是信眾願意採「功德隨喜」。
