擬挹注基隆捷運建公債自治條例爭議大沒過關 議員憂淪財政缺口

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
擬挹注基隆捷運建公債自治條例爭議大，今天審查沒有通過，議員憂淪財政缺口。記者游明煌／攝影
基隆市議會今天審查「基隆市公債發行自治條例」草案，市府擬挹注基隆捷運建設、場站開發，讓資金靈活運用，但多位議員認為欠缺專業的可行性評估、事前也未向議會報告，條文空洞，憂心成為未來財政缺口，條例沒有通過，議會要求先有專業評估及召開專案說明會，下次定期會再送審。

財政處說明，財政部去年要求各縣市必須訂定公債自治條例，這項將列入年度財政考核項目之一，市府是依財政部建議訂定自治條例。發行公債是籌措資金的管道，目的是希望能夠降低債務利息、調整財務操作。

市府秘書長方定解釋，市府考量多元籌措財務擬發行公債，先提自治條例做為法源依據，未來基隆捷運建設周邊場站和都更區開發等都需要龐大資金，公債可多元取得資金，讓相關建設推動更為順暢。

市議員張顥瀚表示，發行公債固然可以提高市政資金的靈活度，然而市府在臨時會前完全沒有詳細說明發行公債的目的，甚至也未向議會分析發行公債後可能的利弊得失，如果貿然通過，若運用不當，將導致債留子孫，要求市府應在下個會期前應向議會進行專案報告，才能進行實質的條文審查。

市議員陳冠羽說，基隆市哪些重大建設無法仰賴中央補助需市府自力完成，市府要說清楚，公債要用於何處都沒有列就送自治條例審議，未來資金用途與必要性要明列，否則公債恐淪為財政缺口。

議審審查後最後決議，要求市府財政處備妥補充資料，辦理專案說明會，下次議會定期會再提自治條例送審。

