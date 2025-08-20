快訊

盤點國際「忘關麥克風」名場面！普亭、歐巴馬都翻車 最經典還是川普

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
網友反映在蘭城晶英酒店用餐，喝可樂時吃到大蟑螂，宜蘭縣衛生局派員前往稽查。圖／宜蘭縣衛生局提供
網友反映在蘭城晶英酒店用餐，喝可樂時吃到大蟑螂，宜蘭縣衛生局派員前往稽查。圖／宜蘭縣衛生局提供

有網友在社群平台分享，與友人一同用餐，喝可樂時竟吐出一隻大蟑螂，並附上櫻桃鴨照片，被認出就是以櫻桃霸王鴨知名的蘭城晶英酒店。宜蘭縣衛生局派員稽查，用餐區、製備區衛生管理符合規定，要求業者落實自主管理；業者後續給予這名客人免單處理。

當事人昨晚在脆（Threads）發文，表示友人喝一口可樂，想說怎麼有渣，一吐出來竟是大蟑螂，因為她們是要了冰塊，加冰塊倒完飲料喝了才吃到，不確定蟑螂來自哪裡。並說，向酒店反映，經理一開始是說打8折並附上點心蛋糕，最後結帳戶被免單。

這則脆文吸引近2萬人按讚，不少人分享用餐經驗，還有一名疑似該酒店員工說，難怪昨天主管在傳換完布桌椅要噴消毒液、再放餐具，以及冰桶上桌前要確實檢查沒有異物等工作要求，「原來苦主在這」。

蘭城晶英酒店去年也被爆出有顧客喝招牌梅子飲時喝到一隻小蟑螂。宜蘭縣衛生局表示，主動掌握後已派員稽查，業者也表示，第一時間已積極加強用餐區及備餐場所的衛生清潔，衛生局人員稽查時，確認餐具已清洗乾淨，且用餐區及製備區的衛生管理尚符合規定，已責令業者落實自主管理，若再查有不法將依規定開罰。

衛生局表示，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品的良好衛生規範準則，違規限期改正，屆期不改正可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

網友反映在蘭城晶英酒店用餐，喝可樂時吃到大蟑螂，宜蘭縣衛生局派員前往稽查。圖／宜蘭縣衛生局提供
網友反映在蘭城晶英酒店用餐，喝可樂時吃到大蟑螂，宜蘭縣衛生局派員前往稽查。圖／宜蘭縣衛生局提供
網友反映在蘭城晶英酒店用餐，喝可樂時吃到大蟑螂，宜蘭縣衛生局派員前往稽查。圖／宜蘭縣衛生局提供
網友反映在蘭城晶英酒店用餐，喝可樂時吃到大蟑螂，宜蘭縣衛生局派員前往稽查。圖／宜蘭縣衛生局提供

蟑螂 衛生局 晶英酒店

延伸閱讀

住15樓還是有蟑螂！她崩潰「從哪來的」 達人教1招輕鬆滅蟑

網傳調閱標案資料公文 王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

「飛天蟑螂」亂入張棋惠音樂會　全場尖叫騷動畫面曝光

成千上萬隻蟑螂從天而降！睡到一半公寓天花板突裂開 她嚇瘋深夜逃家

相關新聞

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

有網友在社群平台分享，與友人一同用餐，喝可樂時竟吐出一隻大蟑螂，並附上櫻桃鴨照片，被認出就是以櫻桃霸王鴨知名的蘭城晶英酒...

花蓮文旦全果變黃金！ 加工設備每日處理8噸 農友收益再升級

距離中秋節還有1個多月，花蓮文旦陸續採收，花蓮農改場完成文旦加工技術與設備研發，輔導瑞穗鄉農會建置加工場域。文旦從果皮到...

台東鹿野百年老樹不敵楊柳遭吹倒下 公所：留下樹頭順其自然重新生長

台東縣府列管的鹿野鄉珍貴老樹「五十戶土地公廟」榕樹，曾染病被搶救存活下來，未料，這次遭楊柳颱風吹倒下，村民擔心這次恐活不...

南部慘損7成！瑞穗文旦逆勢漲價2至3成 3800萬斤將攻中秋節市場

距離中秋節還有1個多月，今年花蓮瑞穗鄉文旦雖未受颱風影響，卻在開花期結果期遇到乾旱，結果率約減少2成，共有3800萬台斤...

基隆公共場所AED未妥善管理 電池或電擊貼片逾期最長7年

基隆市轄內公共場所設置自動體外心臟電擊去顫器（AED）共有205處、235台，經查部分AED電池或電擊貼片未登錄使用期限...

七堵國小營養午餐 轉型為公辦民營

基隆市府自113學年度將學校廚房轉型「公辦民營」，長樂國小首先試辦，學生滿意度達9成，陸續有多校表達跟進意願，114學年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。