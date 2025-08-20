網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查
有網友在社群平台分享，與友人一同用餐，喝可樂時竟吐出一隻大蟑螂，並附上櫻桃鴨照片，被認出就是以櫻桃霸王鴨知名的蘭城晶英酒店。宜蘭縣衛生局派員稽查，用餐區、製備區衛生管理符合規定，要求業者落實自主管理；業者後續給予這名客人免單處理。
當事人昨晚在脆（Threads）發文，表示友人喝一口可樂，想說怎麼有渣，一吐出來竟是大蟑螂，因為她們是要了冰塊，加冰塊倒完飲料喝了才吃到，不確定蟑螂來自哪裡。並說，向酒店反映，經理一開始是說打8折並附上點心蛋糕，最後結帳戶被免單。
這則脆文吸引近2萬人按讚，不少人分享用餐經驗，還有一名疑似該酒店員工說，難怪昨天主管在傳換完布桌椅要噴消毒液、再放餐具，以及冰桶上桌前要確實檢查沒有異物等工作要求，「原來苦主在這」。
蘭城晶英酒店去年也被爆出有顧客喝招牌梅子飲時喝到一隻小蟑螂。宜蘭縣衛生局表示，主動掌握後已派員稽查，業者也表示，第一時間已積極加強用餐區及備餐場所的衛生清潔，衛生局人員稽查時，確認餐具已清洗乾淨，且用餐區及製備區的衛生管理尚符合規定，已責令業者落實自主管理，若再查有不法將依規定開罰。
衛生局表示，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品的良好衛生規範準則，違規限期改正，屆期不改正可處6萬元以上2億元以下罰鍰。
