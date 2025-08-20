花蓮文旦全果變黃金！ 加工設備每日處理8噸 農友收益再升級

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮區農業改良場舉辦文旦加工成果發表會，壽司、大蝦、雞肉、捲餅等美食都有文旦的蹤跡。記者王思慧／攝影
花蓮區農業改良場舉辦文旦加工成果發表會，壽司、大蝦、雞肉、捲餅等美食都有文旦的蹤跡。記者王思慧／攝影

距離中秋節還有1個多月，花蓮文旦陸續採收，花蓮農改場完成文旦加工技術與設備研發，輔導瑞穗鄉農會建置加工場域。文旦從果皮到果肉全果皆可加工，設備每天可處理4至8噸文旦，可加工成生活用品、果乾、零食，甚至入菜等，提升農友收益。

農業部花蓮區農業改良場今天在瑞穗鄉農會推廣大樓，舉辦「柚香柚美味-文旦加工素材應用成果發表會」，農改場長楊大吉、瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇、玉溪農會總幹事蔡宗翰、名產業者劉瑞祺等人共襄盛舉。

在發表會現場，文旦被製成各式麵包、甜點，壽司、大蝦、雞肉、捲餅等美食也都有文旦的蹤跡，還有柚子茶喝起來十分清爽。

楊大吉表示，今天宣誓花蓮瑞穗文旦本走到另一個階段，上次加工廠開幕，農業部指示花蓮在文旦上投入三大方向，首先是早收技術，讓文旦品質提升；再來是加工設備的研發，讓取精油、取果肉、果皮的效率增加，第三部分是將文旦製成各樣加工產品，今年都已完成。現在消費者不管是要鮮果，還是要加工的材料，花蓮都可以提供。

楊大吉說，文旦加工品除做成生活用品、洗滌用品，果皮的部分也能做成烘焙果乾、零食；果肉的不管是做沾醬、入菜都很美味，尤其花蓮文旦的風味特別的足，做成任何加工產品，都可代表花蓮獨特的味道。加工場域都已經取得HACCP跟ISO認證，業者想要取得原料，都可到瑞穗農會接洽，讓在地產業在地農友收益提升。

楊大吉指出，一套設備每天可處理4到8噸文旦，包含取精油跟取果肉的部分，農會也相當有心，先保留一些空間擴建，如果外界需求量夠大的話，要擴建設備其實相對容易。

花蓮區農業改良場舉辦文旦加工成果發表會，文旦被製成各式麵包、甜點。記者王思慧／攝影
花蓮區農業改良場舉辦文旦加工成果發表會，文旦被製成各式麵包、甜點。記者王思慧／攝影
花蓮瑞穗鄉文旦加工場域都已經取得HACCP跟ISO認證，每天可處理4至8噸文旦。記者王思慧／攝影
花蓮瑞穗鄉文旦加工場域都已經取得HACCP跟ISO認證，每天可處理4至8噸文旦。記者王思慧／攝影
花蓮文旦加工廠位於瑞穗鄉推廣大樓，每天可處理4至8噸文旦。記者王思慧／攝影
花蓮文旦加工廠位於瑞穗鄉推廣大樓，每天可處理4至8噸文旦。記者王思慧／攝影
農業部花蓮區農業改良場今天舉辦文旦加工成果發表會，農改場長楊大吉（右三）、瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇（右五）、玉溪農會總幹事蔡宗翰（右二）、名產業者劉瑞祺（左二）等人共襄盛舉。記者王思慧／攝影
農業部花蓮區農業改良場今天舉辦文旦加工成果發表會，農改場長楊大吉（右三）、瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇（右五）、玉溪農會總幹事蔡宗翰（右二）、名產業者劉瑞祺（左二）等人共襄盛舉。記者王思慧／攝影

文旦 花蓮 農會

