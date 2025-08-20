快訊

台東鹿野百年老樹不敵楊柳遭吹倒下 公所：留下樹頭順其自然重新生長

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府列管的鹿野鄉珍貴老樹「五十戶土地公廟」榕樹，曾染病被搶救存活下來，未料，這次遭楊柳颱風吹倒下，村民擔心這次恐活不下來。公所聽取專家建議後，將剪除樹幹，留下樹頭順其自然重新生長。圖／讀者提供
台東縣府列管的鹿野鄉珍貴老樹「五十戶土地公廟」榕樹，曾染病被搶救存活下來，未料，這次遭楊柳颱風吹倒下，村民擔心這次恐活不下來。公所聽取專家建議後，將剪除樹幹，留下樹頭順其自然重新生長。圖／讀者提供

台東縣府列管的鹿野鄉珍貴老樹「五十戶土地公廟」榕樹，曾染病被搶救存活下來，未料，這次遭楊柳颱風吹倒下，村民擔心這次恐活不下來。公所聽取專家建議後，將剪除樹幹，留下樹頭順其自然重新生長。

鄉長李維順表示，這次被連根拔起，發現樹根已爛掉，若整株重新種回去的存活率不高，經大家討論後聽從專家意見，先將樹幹和樹枝剪除，保留樹頭下來，再看它後續會不會再現生機，重新長出新嫩葉。

這棵鹿野鄉龍田村土地公廟前的榕樹，樹齡逾百年，6年前居民發現老樹大量落葉凋零，研判可能染病，幾乎要枯死，村民反映民代、公所及縣府，前年展開救樹行動，成功被搶救存活，未料，這次遭楊柳颱風吹倒下。

無黨籍縣議員潘貴蘭表示，居民看到這情況都相當難過，有長者說小時候就在這棵老樹爬樹，社區小孩幾乎都爬過這棵樹，玩遊戲，兒時回憶不會斷了，她也一直對這棵老樹有感情，希望挽回生命。

據了解，五十戶土地公廟榕樹當初有3株，1976年前遭祝融剩下1株奄奄一息，但某個黑夜村民看到1朵紅光飛入榕樹，居民咸信是土地公，於是在樹頭豎立大石頭奉祀，後來氣根包住大石頭。後來在地居民集資蓋了土地公廟，成為村民信仰中心，老榕樹後也列為縣府珍貴樹木。

成功 土地公 楊柳颱風

相關新聞

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

有網友在社群平台分享，與友人一同用餐，喝可樂時竟吐出一隻大蟑螂，並附上櫻桃鴨照片，被認出就是以櫻桃霸王鴨知名的蘭城晶英酒...

花蓮文旦全果變黃金！ 加工設備每日處理8噸 農友收益再升級

距離中秋節還有1個多月，花蓮文旦陸續採收，花蓮農改場完成文旦加工技術與設備研發，輔導瑞穗鄉農會建置加工場域。文旦從果皮到...

台東鹿野百年老樹不敵楊柳遭吹倒下 公所：留下樹頭順其自然重新生長

台東縣府列管的鹿野鄉珍貴老樹「五十戶土地公廟」榕樹，曾染病被搶救存活下來，未料，這次遭楊柳颱風吹倒下，村民擔心這次恐活不...

南部慘損7成！瑞穗文旦逆勢漲價2至3成 3800萬斤將攻中秋節市場

距離中秋節還有1個多月，今年花蓮瑞穗鄉文旦雖未受颱風影響，卻在開花期結果期遇到乾旱，結果率約減少2成，共有3800萬台斤...

基隆公共場所AED未妥善管理 電池或電擊貼片逾期最長7年

基隆市轄內公共場所設置自動體外心臟電擊去顫器（AED）共有205處、235台，經查部分AED電池或電擊貼片未登錄使用期限...

七堵國小營養午餐 轉型為公辦民營

基隆市府自113學年度將學校廚房轉型「公辦民營」，長樂國小首先試辦，學生滿意度達9成，陸續有多校表達跟進意願，114學年...

