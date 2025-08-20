聽新聞
0:00 / 0:00
台東鹿野百年老樹不敵楊柳遭吹倒下 公所：留下樹頭順其自然重新生長
台東縣府列管的鹿野鄉珍貴老樹「五十戶土地公廟」榕樹，曾染病被搶救存活下來，未料，這次遭楊柳颱風吹倒下，村民擔心這次恐活不下來。公所聽取專家建議後，將剪除樹幹，留下樹頭順其自然重新生長。
鄉長李維順表示，這次被連根拔起，發現樹根已爛掉，若整株重新種回去的存活率不高，經大家討論後聽從專家意見，先將樹幹和樹枝剪除，保留樹頭下來，再看它後續會不會再現生機，重新長出新嫩葉。
這棵鹿野鄉龍田村土地公廟前的榕樹，樹齡逾百年，6年前居民發現老樹大量落葉凋零，研判可能染病，幾乎要枯死，村民反映民代、公所及縣府，前年展開救樹行動，成功被搶救存活，未料，這次遭楊柳颱風吹倒下。
無黨籍縣議員潘貴蘭表示，居民看到這情況都相當難過，有長者說小時候就在這棵老樹爬樹，社區小孩幾乎都爬過這棵樹，玩遊戲，兒時回憶不會斷了，她也一直對這棵老樹有感情，希望挽回生命。
據了解，五十戶土地公廟榕樹當初有3株，1976年前遭祝融剩下1株奄奄一息，但某個黑夜村民看到1朵紅光飛入榕樹，居民咸信是土地公，於是在樹頭豎立大石頭奉祀，後來氣根包住大石頭。後來在地居民集資蓋了土地公廟，成為村民信仰中心，老榕樹後也列為縣府珍貴樹木。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言