南部慘損7成！瑞穗文旦逆勢漲價2至3成 3800萬斤將攻中秋節市場

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今年花蓮瑞穗鄉文旦雖未受颱風影響，卻在開花期結果期遇到乾旱，結果率約減少2成，共有3800萬台斤，約有120噸文旦格外品加工使用。記者王思慧／攝影
今年花蓮瑞穗鄉文旦雖未受颱風影響，卻在開花期結果期遇到乾旱，結果率約減少2成，共有3800萬台斤，約有120噸文旦格外品加工使用。記者王思慧／攝影

距離中秋節還有1個多月，今年花蓮瑞穗鄉文旦雖未受颱風影響，卻在開花期結果期遇到乾旱，結果率約減少2成，共有3800萬台斤，由於上月風災全國文旦產量減少，盤商價格上漲2至3成，銷售以國內市場為主，僅1成外銷，另約有120噸文旦格外品加工使用。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，瑞穗文旦栽培面積約650公頃，今年開花結果期碰到乾旱，結果率大概下降2成，產量也較往年減少2成，在3800萬台斤左右，約2.2噸。今年南部文旦受災，導致整體台灣產量減少，因此會把最好品質的文旦留在國內。

黃盛皇指出，南部文旦產量受損6至7成，今年東部文旦價錢上揚，盤價部分目前每台斤20至22元，比往年15、16元上漲2至3成，在末端農友產地直銷部分，農會會穩定市場行情不漲價，維持去年每10台斤為600至800元左右。

在加工部分，黃盛皇說，今年在農業部花蓮農業改良場與縣府輔導下，在6月成立成立符合HACCP衛生規範的加工廠，希望將今年占1成、約120噸的格外品在加工廠消耗掉，把品質佳的文旦留給消費者。

文旦除取精油還有果肉萃取，是全果利用，以往光在取精油需要30名削皮工人，今年有設備後，預計可減少10至12名人力；加工設備效率高，希望能提高加工產量至150噸。

黃盛皇說，由於去年就決定外銷產量，在符合國外安全用藥規定下，今年外銷約1成，規畫銷往香港、大陸、新加坡、馬來西亞等國。

今年花蓮瑞穗鄉文旦在開花期結果期遇到乾旱，結果率約減少2成，共有3800萬台斤，約有120噸文旦格外品加工使用。記者王思慧／攝影
今年花蓮瑞穗鄉文旦在開花期結果期遇到乾旱，結果率約減少2成，共有3800萬台斤，約有120噸文旦格外品加工使用。記者王思慧／攝影
今年花蓮瑞穗鄉文旦雖未受颱風影響，卻在開花期結果期遇到乾旱，結果率約減少2成，共有3800萬台斤，約有120噸文旦格外品加工使用。記者王思慧／攝影
今年花蓮瑞穗鄉文旦雖未受颱風影響，卻在開花期結果期遇到乾旱，結果率約減少2成，共有3800萬台斤，約有120噸文旦格外品加工使用。記者王思慧／攝影
花蓮瑞穗鄉鶴岡文旦今年未受颱風影響，盤商價格每台斤20至22元，較往年上漲2至3成。本報資料照片
花蓮瑞穗鄉鶴岡文旦今年未受颱風影響，盤商價格每台斤20至22元，較往年上漲2至3成。本報資料照片

文旦 花蓮 馬來西亞

