珍貴老樹不敵颱風 台東土地公廟老榕樹保留樹頭

快訊

中央社／ 台東縣20日電
台東縣政府列管的鹿野鄉珍貴老樹「五十戶土地公廟榕樹」，5年前染病經搶救活了下來，但遭到颱風楊柳吹倒，所幸沒壓到土地公廟。中央社
台東縣政府列管的鹿野鄉珍貴老樹「五十戶土地公廟榕樹」，5年前染病經搶救活了下來，近期又遭颱風楊柳吹倒，鹿野鄉公所聽取專家建議，剪除樹幹，留下樹頭。

無黨籍台東縣議員潘貴蘭今天告訴中央社記者，鹿野鄉龍田村珍貴老樹「五十戶土地公廟榕樹」已逾百年歷史，和當地有共同的成長記憶，她對這棵老樹一直懷有深厚感情。2年前老樹染病，她爭取經費邀樹醫師診治，盡力挽回其生命。

颱風楊柳過後，潘貴蘭不放心趕往關心，但老樹仍不敵風勢倒下，令人不捨。

台東縣政府農業處林保科長李志鵬表示，日前農業處人員會同潘貴蘭、鹿野鄉長李維順，以及屏東科技大學森林系教授王志強前往會診。

專家診斷後認為，老樹雖然於2年前搶救後恢復生機，但樹勢不太好，且有衰老跡象，颱風已將它連根拔起，不建議種回去。

李維順表示，樹根已爛掉，整株種回去的存活率不高，經大家討論後聽從專家意見，將樹幹和樹枝剪除，保留樹頭「看它後續會不會再現生機」。

根據台東縣政府資料，「五十戶土地公廟榕樹」已逾百年歷史，當初是3株，約65年前遭遇祝融剩下1株也奄奄一息，但某個黑夜，村民看到1朵紅光飛入榕樹，居民咸信是土地公，於是在樹頭豎立大石頭奉祀，後來氣根包住大石頭。民國64年，村民集資蓋了土地公廟，成為村民信仰中心，老榕樹則列為台東縣政府珍貴老樹。

台東 颱風 土地公

