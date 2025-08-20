快訊

基隆公共場所AED未妥善管理 電池或電擊貼片逾期最長7年

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市轄內公共場所設置自動體外心臟電擊去顫器（AED）共有205處、235台。示意圖，非有狀況機台。記者游明煌／攝影
基隆市轄內公共場所設置自動體外心臟電擊去顫器（AED）共有205處、235台。示意圖，非有狀況機台。記者游明煌／攝影

基隆市轄內公共場所設置自動體外心臟電擊去顫器（AED）共有205處、235台，經查部分AED電池或電擊貼片未登錄使用期限或已逾期1個月至7年餘間不等，連經認證為安心場所的市政府所屬機關也有此情形，審計要求檢討改善。衛生局已加強督導各場所更新電池耗材等改善。

基隆審計室指出，衛生局為健全緊急醫療救護體系及提升救護品質，113年訂有「建立優質緊急醫療救護體系計畫」，編列預算 5949 萬餘元，辦理醫療機構設備提升及救護訓練課程等相關業務，並配合衛福部公告訂定應置有AED的公共場所，滾動修正納列相關場所。

基隆審計室表示，基隆市轄內公共場所設置AED共有205處、235台。其中衛福部公告應設置並經衛生局納管者有71處場所、98台設備，其餘134處、137台是各場所管理權人或法人負責人自主設置。

經查，已定期辦理AED訓練課程及輔導登錄作業，但仍有部分資訊登錄未臻周妥，及電池或耗材未能確實維護，要求衛生局檢討改善。部分場所未指定管理員、未登錄管理員訓練日期、訓練合格證書已逾有效期間1個月至9年餘且迄未接受複訓，部分AED電池或電擊貼片未登錄使用期限或已逾期1個月至7年餘間不等，甚有經認證為安心場所及為市政府所屬機關有此情形。衛生局去年2月函請全市設置場所加強自主管理及定期更新資料庫資。

據查，至今年3月止，AED電池或電擊貼片未登錄使用期限有47台，電池或電擊貼片逾使用期限57台。

市府表示，各衛生所每年定期督導各場所更新電池耗材及 AED 資訊網資訊，並敦促各目的事業主管機關加強查核，及每月定期檢視系統，以掌握 AED 維護管理情形，確保設備運作正常無虞。

