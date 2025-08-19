聽新聞
0:00 / 0:00

七堵國小營養午餐 轉型為公辦民營

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市府自113學年度將學校廚房轉型「公辦民營」，長樂國小首先試辦，學生滿意度達9成，陸續有多校表達跟進意願，114學年度開始，七堵國小成為基隆第2間轉型廚房。

教育處說，為讓學校回歸教學本業，市府透過專業分工、權責畫分等精進調整作為，簡化學校作業，公辦民營是由廠商派駐專業人員到現場，負責菜色口味，學校則擔任監督角色，確保廠商出餐品質。

七堵國小校長林志彥表示，成為中央廚房供餐學校以來，承擔廚工管理職安責任及供餐食安衛生責任，對學校教師壓力偏大，看到長樂國小轉型後，學校管理壓力降低，供餐滿意度高，也爭取公辦民營，已招標順利。

市府表示，公辦民營廠商會確保優先聘任原有廚工，並協助學校檢視廚房環境設備符合食安衛生等。長樂國小一名學生家長說，菜色樣式及品質都較穩定，學生反映較衛生乾淨了。

教育處長徐嬿立說，公辦民營因須達一定供餐量，會先徵詢家長及教師意願，包括午餐費用變動、餐桶設備購置、廚房擴建、驗菜及備餐監廚等分工細節皆須確認後，才能於次學年度招標運作，因供餐品質較穩定，未來會多協助學校廚房轉型。

基隆 營養午餐

延伸閱讀

回響／「大基隆市」熱議 童子瑋：升格非目的…整合治理才是關鍵

獨／瓜果類飆漲衝擊營養午餐！北市教育局發函各校可用冷凍蔬菜替代

南部風災菜肉飆漲衝擊營養午餐 新北業者坦言：只能各憑本事調貨

自行車大廠育華工業年底停業「與匯率關稅無關」 針對謠言不排除提告

相關新聞

要開學了...台東體中棒球場風災受損嚴重 藍綠3立委搶會勘

開學在即，台東體中棒球場因楊柳颱風影響多處毀損，受損設施恐對球員訓練造成傷害。立法委員莊瑞雄、陳瑩、黃建賓今天不約而同關...

七堵國小營養午餐 轉型為公辦民營

基隆市府自113學年度將學校廚房轉型「公辦民營」，長樂國小首先試辦，學生滿意度達9成，陸續有多校表達跟進意願，114學年...

廣角鏡／宜蘭情人節 移師龍潭湖

宜蘭情人節」今年移師龍潭湖，8月29日至31日舉辦，打造699公尺浪漫鵲橋，橋體有蝴蝶翩翩飛舞引導，綠茵陸域創造海女與漁...

回響／「大基隆市」熱議 童子瑋：升格非目的…整合治理才是關鍵

聯合報日前專題報導有關「大基隆市」合併與升格議題，引起許多市民討論與關心，議長童子瑋今天說，對於「基隆要不要升格直轄市？...

影／決戰時刻宣講 花蓮葉霸老師：要沒收江啟臣民代權利

「最後一周決戰時刻」跨縣市罷團聯合宣講活動，今天傍晚在豐原慈濟宮旁路口宣講，花蓮「葉霸」葉春蓮老師說，中八選區選出的立委...

宜蘭中元祭祀代收、代燒「一條龍」請城隍爺坐鎮派發紙錢財帛

即將進入農曆7月普度祭拜，宜蘭縣政府為達到減量、簡便焚燒紙錢，推動代收、代燒及派發「一條龍」服務，由清潔隊、代收點及環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。