七堵國小營養午餐 轉型為公辦民營

基隆市府自113學年度將學校廚房轉型「公辦民營」，長樂國小首先試辦，學生滿意度達9成，陸續有多校表達跟進意願，114學年度開始，七堵國小成為基隆第2間轉型廚房。

教育處說，為讓學校回歸教學本業，市府透過專業分工、權責畫分等精進調整作為，簡化學校作業，公辦民營是由廠商派駐專業人員到現場，負責菜色口味，學校則擔任監督角色，確保廠商出餐品質。

七堵國小校長林志彥表示，成為中央廚房供餐學校以來，承擔廚工管理職安責任及供餐食安衛生責任，對學校教師壓力偏大，看到長樂國小轉型後，學校管理壓力降低，供餐滿意度高，也爭取公辦民營，已招標順利。

市府表示，公辦民營廠商會確保優先聘任原有廚工，並協助學校檢視廚房環境設備符合食安衛生等。長樂國小一名學生家長說，菜色樣式及品質都較穩定，學生反映較衛生乾淨了。

教育處長徐嬿立說，公辦民營因須達一定供餐量，會先徵詢家長及教師意願，包括午餐費用變動、餐桶設備購置、廚房擴建、驗菜及備餐監廚等分工細節皆須確認後，才能於次學年度招標運作，因供餐品質較穩定，未來會多協助學校廚房轉型。