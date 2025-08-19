回響／「大基隆市」熱議 童子瑋：升格非目的…整合治理才是關鍵

聯合報日前專題報導有關「大基隆市」合併與升格議題，引起許多市民討論與關心，議長童子瑋今天說，對於「基隆要不要升格直轄市？」的疑問，他的立場並不是一定要升格，因為升格不是解方，而只是手段，升格不是目的，整合治理才是關鍵。

謝國樑日前指出，2年前市府曾民調，54.9%的市民支持基隆升格為直轄市，反映市民對提升城市發展與社會福利的期待，升格是提升市民福祉的重要方向，勢在必行；至於行政區劃調整，仍須持續進行社會溝通以凝聚共識。

童子瑋表示，真正的重點應該是基隆與東北角、北海岸能否做到「整合治理」，讓生活更便利、文化有連結、資源能到位，這才是他最在乎的事。他認為，若財劃法與統籌分配款能合理支持，基隆完全可以用「共同治理圈」的方式，發展出直轄市等級的公共服務，「有沒有掛上直轄市頭銜，其實沒有這麼重要。」

他指出，東北角與基隆本就是共同生活圈，教育、醫療、通勤、購物、就業甚至用水用電，幾乎都與基隆緊密相連。從出生到死亡，居民的需求大多在基隆完成，行政劃分只是形式，但這些地區劃在新北市內，因距離板橋太遠、文化與生活無交集，常淪為「邊陲」，資源不足、發展受限。

「如果這些地區能納入基隆，共同規劃觀光、基礎建設與都市發展，才能真正提升公共服務水準，這對基隆，也對東北角、北海岸居民，都是雙贏。」童子瑋說。

至於法律現實，童子瑋坦言現行地方制度法對人口有嚴格門檻，基隆單獨升格並不可能；若要推動合併或調整，必須法律解套，過程曠日廢時困難重重。更重要的是，這涉及國土規劃、城市發展與國家競爭力，需要經過廣泛討論、民意整合與政策設計，「不是一份民調就能決定的事情，沒有這麼簡單。」

童子瑋提出「基隆郡」概念，他認為或許是一個方向，他建議以日治時期的基隆郡範圍為基礎，將基隆、東北角、北海岸重新連結，就算沒有升格，也應與新北市合作，作為完整治理單元，如此一來不僅能同步提升基礎建設、改善資源分配，更可串連觀光產業、吸引投資。