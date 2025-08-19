聽新聞
0:00 / 0:00
要開學了...台東體中棒球場風災受損嚴重 藍綠3立委搶會勘
開學在即，台東體中棒球場因楊柳颱風影響多處毀損，受損設施恐對球員訓練造成傷害。立法委員莊瑞雄、陳瑩、黃建賓今天不約而同關心此事，教育部體育署長鄭世忠及相關單位會勘，承諾立刻研擬修復計畫。
經歷多次颱風，台東體中棒球場的牛棚天花板已被吹掀、護墊泡水破爛不堪，圍欄損壞鋼管裸露、全壘打牆倒塌。粗估修費經費約1500萬元。
今天上午，民進黨立委莊瑞雄、陳瑩會同教育部體育署長鄭世忠、台東縣議員簡維國、台東市民代表王泰捷等人前往體中會勘，要求教育部立即投入資源，讓孩子安心打球。鄭世忠當場允諾，立刻研擬修復計畫，加速球場恢復。
身兼台東縣棒球委員會主委陳瑩表示，台東體中是孕育棒球人才的重要搖籃，採用薄膜覆蓋的牛棚僅使每遇風災即損壞，影響學生日常訓練與比賽品質，盼通盤研議，打造更安全耐用及永續的訓練場域。
台東體中校長陳明志說明，除棒球訓練場地之外，田徑專項投擲網及支架、擊劍專用設施、網球球場、射箭場、柔道館及教學區等復原改善經費，總金額預估約2575萬元，同樣需要中央協助災後重建。
國民黨立委黃建賓強調上周已聯繫教育部提供協助，今日也會同教育部體育署、國教署人員前往會勘。黃建賓表示，成功爭取全額補助棒球訓練場地改善經費，另外還有體育場館及教學空間等地災損，將要求中央全力補助，守護重要的棒球及體育搖籃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言