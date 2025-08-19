快訊

今年上市櫃公司第8例 飆股金居驚爆違約交割1093萬

陳佩琪為柯文哲屢失控 醫再曝殘酷真相：最冷寒冬恐還沒來

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

聽新聞
0:00 / 0:00

要開學了...台東體中棒球場風災受損嚴重 藍綠3立委搶會勘

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
民進黨立委陳瑩（右四）、莊瑞雄（右三）邀教育部體育署人員會勘台東體中棒球場，爭取修復經費。圖／立委陳瑩服務處提供
民進黨立委陳瑩（右四）、莊瑞雄（右三）邀教育部體育署人員會勘台東體中棒球場，爭取修復經費。圖／立委陳瑩服務處提供

開學在即，台東體中棒球場因楊柳颱風影響多處毀損，受損設施恐對球員訓練造成傷害。立法委員莊瑞雄、陳瑩、黃建賓今天不約而同關心此事，教育部體育署長鄭世忠及相關單位會勘，承諾立刻研擬修復計畫。

經歷多次颱風，台東體中棒球場的牛棚天花板已被吹掀、護墊泡水破爛不堪，圍欄損壞鋼管裸露、全壘打牆倒塌。粗估修費經費約1500萬元。

今天上午，民進黨立委莊瑞雄、陳瑩會同教育部體育署長鄭世忠、台東縣議員簡維國、台東市民代表王泰捷等人前往體中會勘，要求教育部立即投入資源，讓孩子安心打球。鄭世忠當場允諾，立刻研擬修復計畫，加速球場恢復。

身兼台東縣棒球委員會主委陳瑩表示，台東體中是孕育棒球人才的重要搖籃，採用薄膜覆蓋的牛棚僅使每遇風災即損壞，影響學生日常訓練與比賽品質，盼通盤研議，打造更安全耐用及永續的訓練場域。

台東體中校長陳明志說明，除棒球訓練場地之外，田徑專項投擲網及支架、擊劍專用設施、網球球場、射箭場、柔道館及教學區等復原改善經費，總金額預估約2575萬元，同樣需要中央協助災後重建。

國民黨立委黃建賓強調上周已聯繫教育部提供協助，今日也會同教育部體育署、國教署人員前往會勘。黃建賓表示，成功爭取全額補助棒球訓練場地改善經費，另外還有體育場館及教學空間等地災損，將要求中央全力補助，守護重要的棒球及體育搖籃。

台東體中棒球場受創深，護墊泡水破爛不堪、全壘打牆倒塌。圖／立委莊瑞雄服務處提供
台東體中棒球場受創深，護墊泡水破爛不堪、全壘打牆倒塌。圖／立委莊瑞雄服務處提供
接連遭遇颱風及豪雨，台東體中棒球場的牛棚已經變成露天球場，黃建賓（左）會勘爭取補助。圖／立委黃建賓服務處提供
接連遭遇颱風及豪雨，台東體中棒球場的牛棚已經變成露天球場，黃建賓（左）會勘爭取補助。圖／立委黃建賓服務處提供
台東體中棒球場受創深，護墊泡水破爛不堪、全壘打牆倒塌。圖／立委莊瑞雄服務處提供
台東體中棒球場受創深，護墊泡水破爛不堪、全壘打牆倒塌。圖／立委莊瑞雄服務處提供

台東 體育 教育部

延伸閱讀

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

再嗆童子賢避談核廢存放 莊瑞雄：扯政黨派系沒意義

童子賢：派系為綠電爭奪開槍才是二流 邀莊瑞雄做一等公民

陳瑩、陳明建攜手優化基隆原住民文化廣場 原民會主委：全力支持

相關新聞

宜蘭情人節回歸龍潭湖舉辦 打造水陸兩大地景藝術成拍照打卡熱點

投入2.15億元整建的宜蘭龍潭湖風景區，山光水色優美，縣政府把一年一度的宜蘭情人節移師龍潭湖舉辦，工商旅遊處今天說明活動...

要開學了...台東體中棒球場風災受損嚴重 藍綠3立委搶會勘

開學在即，台東體中棒球場因楊柳颱風影響多處毀損，受損設施恐對球員訓練造成傷害。立法委員莊瑞雄、陳瑩、黃建賓今天不約而同關...

影／決戰時刻宣講 花蓮葉霸老師：要沒收江啟臣民代權利

「最後一周決戰時刻」跨縣市罷團聯合宣講活動，今天傍晚在豐原慈濟宮旁路口宣講，花蓮「葉霸」葉春蓮老師說，中八選區選出的立委...

宜蘭中元祭祀代收、代燒「一條龍」請城隍爺坐鎮派發紙錢財帛

即將進入農曆7月普度祭拜，宜蘭縣政府為達到減量、簡便焚燒紙錢，推動代收、代燒及派發「一條龍」服務，由清潔隊、代收點及環保...

北宜高鐵進入環評大會 張勝德質問交通部：說好的說明會呢？

高鐵延伸宜蘭計畫日前通過環評初審，明天將送進環評大會審議，面對交通部前部長賀陳旦要求延期召開環評大會，議長張勝德今表示，...

楊柳颱風重創台東棒球場 立委偕體育署長會勘

台東體中棒球場為台東地區最重要的棒球訓練與賽事場地，此次楊柳颱風直撲東部，導致棒球場牛棚天幕破損、護墊泡水、圍欄破損及全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。