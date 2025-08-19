影／決戰時刻宣講 花蓮葉霸老師：要沒收江啟臣民代權利

「最後一周決戰時刻」跨縣市罷團聯合宣講活動，今天傍晚在豐原慈濟宮旁路口宣講，花蓮「葉霸」葉春蓮老師說，中八選區選出的立委江啟臣，立委是民意代表，要表達民意，但江啟臣在立法院內和他的夥伴們，一直做出危害國家的行為，法規表決如果違憲亂政，他舉手表決代表的是他自己的民意，不是大家的民意。

葉霸說，這是無能表現，她說江啟臣應該讓人民解除他的職務，公民有選舉和罷免權，沒有要製造對立和撕裂感情，大家賦予江啟臣民意代表職務，他沒有把民意看在眼裡，大家只是要沒收他的民意代表的權利而已。

宣講者鷹爸徐柏岳表示，大家為了健保要同意罷免，因為中配來台享受健保，如果讓他們來，大家的健保資源更不夠，台灣人自己要用都不夠，大家要守護健保資源，他說江啟臣沒有好好守護大家的權利。