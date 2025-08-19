快訊

今年上市櫃公司第8例 飆股金居驚爆違約交割1093萬

陳佩琪為柯文哲屢失控 醫再曝殘酷真相：最冷寒冬恐還沒來

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

聽新聞
0:00 / 0:00

影／決戰時刻宣講 花蓮葉霸老師：要沒收江啟臣民代權利

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
最後一週決戰時刻跨縣市罷團聯合宣講活動，今天傍晚在豐原區慈濟宮旁路口宣講。記者游振昇／攝影
最後一週決戰時刻跨縣市罷團聯合宣講活動，今天傍晚在豐原區慈濟宮旁路口宣講。記者游振昇／攝影

「最後一周決戰時刻」跨縣市罷團聯合宣講活動，今天傍晚在豐原慈濟宮旁路口宣講，花蓮「葉霸」葉春蓮老師說，中八選區選出的立委江啟臣，立委是民意代表，要表達民意，但江啟臣在立法院內和他的夥伴們，一直做出危害國家的行為，法規表決如果違憲亂政，他舉手表決代表的是他自己的民意，不是大家的民意。

葉霸說，這是無能表現，她說江啟臣應該讓人民解除他的職務，公民有選舉和罷免權，沒有要製造對立和撕裂感情，大家賦予江啟臣民意代表職務，他沒有把民意看在眼裡，大家只是要沒收他的民意代表的權利而已。

宣講者鷹爸徐柏岳表示，大家為了健保要同意罷免，因為中配來台享受健保，如果讓他們來，大家的健保資源更不夠，台灣人自己要用都不夠，大家要守護健保資源，他說江啟臣沒有好好守護大家的權利。

今天的豐原宣講，中八罷團領銜人廖芝晏和民進黨台中市議員陳淑華、陳俞融都到場力挺，支持者在路口舉布條向來往路人拉票。

最後一周決戰時刻跨縣市罷團聯合宣講活動，今天傍晚在豐原區慈濟宮旁路口宣講。記者游振昇／攝影
最後一周決戰時刻跨縣市罷團聯合宣講活動，今天傍晚在豐原區慈濟宮旁路口宣講。記者游振昇／攝影

豐原 健保 江啟臣

延伸閱讀

第二波大罷免周六投票 7名國民黨立委罷免門檻一次看

影／江啟臣、何欣純另類戰場第二天 分從東勢和豐原出發

罷免投票接近 江啟臣路口懇託 何欣純率隊車掃山海屯

影／力挺江啟臣 盧秀燕：幹掉副院長那台中市長也可能被幹掉

相關新聞

宜蘭情人節回歸龍潭湖舉辦 打造水陸兩大地景藝術成拍照打卡熱點

投入2.15億元整建的宜蘭龍潭湖風景區，山光水色優美，縣政府把一年一度的宜蘭情人節移師龍潭湖舉辦，工商旅遊處今天說明活動...

要開學了...台東體中棒球場風災受損嚴重 藍綠3立委搶會勘

開學在即，台東體中棒球場因楊柳颱風影響多處毀損，受損設施恐對球員訓練造成傷害。立法委員莊瑞雄、陳瑩、黃建賓今天不約而同關...

影／決戰時刻宣講 花蓮葉霸老師：要沒收江啟臣民代權利

「最後一周決戰時刻」跨縣市罷團聯合宣講活動，今天傍晚在豐原慈濟宮旁路口宣講，花蓮「葉霸」葉春蓮老師說，中八選區選出的立委...

宜蘭中元祭祀代收、代燒「一條龍」請城隍爺坐鎮派發紙錢財帛

即將進入農曆7月普度祭拜，宜蘭縣政府為達到減量、簡便焚燒紙錢，推動代收、代燒及派發「一條龍」服務，由清潔隊、代收點及環保...

北宜高鐵進入環評大會 張勝德質問交通部：說好的說明會呢？

高鐵延伸宜蘭計畫日前通過環評初審，明天將送進環評大會審議，面對交通部前部長賀陳旦要求延期召開環評大會，議長張勝德今表示，...

楊柳颱風重創台東棒球場 立委偕體育署長會勘

台東體中棒球場為台東地區最重要的棒球訓練與賽事場地，此次楊柳颱風直撲東部，導致棒球場牛棚天幕破損、護墊泡水、圍欄破損及全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。